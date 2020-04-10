На запитання читачів відповідає заступник начальника Управління застосування пенсійного законодавства — начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду м. Києва Людмила Миколаївна ГРЄБЄННІКОВА.

— Я працювала за Списком №1, професія — пропітчиця. Маю 43 роки стажу, пенсія — 3150 грн. У моїх колишніх колег вона набагато більша. Чому так?

Валентина. Закарпаття.

— Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку на час роботи. Якщо ваша заробітна плата була не значною, то, відповідно, й розмір пенсії не може бути високим.

— Працювала 17 років державним службовцем у виконавчій службі. Пенсію отримую майже мінімальну — всього 2300 грн, і її не перераховують. Чому?

Анна. м. Київ

— На жаль, Законом України «Про державну службу», який діє із 01.05.2016 р., перерахунок пенсіонерам-державним службовцям не передбачено. Для проведення перерахунку пенсій зазначеній категорії осіб необхідне прийняття відповідного рішення на законодавчому рівні.

— Маю 32 роки стажу. У 2003 році вийшла на пенсію за віком. Пенсія була мінімальною. При черговому зверненні до Пенсійного фонду виявилося, що при призначенні пенсії мені не врахували 4 роки. Чи мають провести її перерахунок за попередній період?

Галина. Чернігівська обл.

— Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає її та виплачує, повертаються за минулий час без обмеження у строках. Тому з питання перевірки обставин, які призвели до незарахування 4 років стажу, доплати за попередній період рекомендуємо звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України або до його центрального апарату.

— Маю I групу інвалідності, мені 83 роки. Працювала швачкою. Пенсія мінімальна. Мала доплату за чоловіка, який був учасником бойових дій. На даний момент доплату відмінили. Як бути?

Ніна Іванівна. Київська обл.

— Відповідно до ст.10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» дружинам померлих учасників війни та бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, встановлюється підвищення до пенсії.

Якщо таке підвищення вам було встановлено до пенсії, а потім знято, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України за наданням роз’яснень.

Там же ви можете перевірити доцільність переходу з пенсії за віком на пенсію по втраті годувальника. Якщо з часом ваша пенсія за віком підвищиться, зможете повернутися до неї.

— Був на пенсії за віком. Стаж — 34 роки 5 місяців. Маю III групу інвалідності загального захворювання. Повернувся знову на пенсію з інвалідності, оскільки для пенсії за віком не вистачало стажу. Мене цікавить, чи перераховуватимуть пенсії з інвалідності?

Микола. Сумська обл.

— Так, Законом України «Про державний бюджет на 2020 рік» передбачено підвищення пенсій у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму. Такі перерахунки передбачені з 1 липня та з 1 грудня 2020 року.

— Я внутрішньо переміщена особа. Не отримала пенсію з травня 2018 по листопад 2019 р. Чи буде погашено цю заборгованість?

Ганна Василівна. м. Кагарлик.

— Відповідно до постанови КМУ від 05.11.2014 р. №637 суми пенсій, які не виплачено за період до місяця їх відновлення, обліковуються в органі, що здійснює пенсійні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабміном. На сьогоднішній день цей «окремий порядок» не прийнятий. Таким чином питання про виплату вирішуватиметься лише після його прийняття.

— У 2003 році пішла на пенсію. Маю 42 роки стажу. У трудовій книжці не вказано номер наказу про прийняття на роботу, і на цій підставі мені не врахували ці роки. Як бути в цій ситуації?

Галина. Рівненська обл.

— Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабміну від 12.08.93 р. №637, у тих випадках, коли в трудовій книжці містяться неправильні чи неточні записи про періоди роботи, для підтвердження трудового стажу приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (починаючи з 1998 року), довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори та угоди з відмітками про їх виконання й інші документи, які містять відомості про періоди роботи, документи, наявні в архівних установах.

У разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися, організація ліквідована, в архівах документи відсутні, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань не менше як 2 свідків, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі), або в одній системі, і мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Отже, вам потрібно звернутися до підприємства або його правонаступника чи архіву для отримання документів про роботу. Якщо ж підприємство ліквідовано, архівні документи не збереглися, треба отримати довідку, що документи втрачено. За цих умов можна звернутися до органів Пенсійного фонду для підтвердження стажу показаннями свідків.

— Отримую пенсію у розмірі 2000 грн. Стажу — 34 роки. Пенсію мою не перераховують. Чому?

Надія. м. Новоград-Волинський

— Відповідно до постанови Кабміну від 26.06.2019 р. №541 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», з 1 липня 2019 р. в разі, коли загальний розмір пенсії, призначеної відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за наявності стажу 35 років для чоловіків та 30 років для жінок не досягає 2000 грн, то таким особам надається доплата у сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру. Вам з 01.07.2019 р. проведений зазначений перерахунок пенсії та встановлено відповідну доплату.

З 01.12.2019 р. був проведений перерахунок у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму, під час якого індивідуально для кожної особи перераховувалися складові, що залежать від прожиткового мінімуму. Якщо у зазначених осіб після перерахунку розмір пенсії з усіма складовими не перевищував 2000 грн, то пенсія продовжувала виплачуватися в попередньому розмірі — 2000 грн.

— Мені 69 років. Працювала вчителем. Розмір пенсії — 2240 грн. Моїм колегам у січні пенсію перерахували, а мені — ні. З чим це може бути пов’язано?

Ольга Іванівна. Черкаська обл.

— Відповідно до ч.2 ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), зокрема передбачено, що починаючи з 1 січня 2018 року для осіб, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35, а у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі 40 відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного Законом.

З 01.01.2020 р. — 40 відсотків мінімальної заробітної плати (4723,00 грн) складає 1889,20 грн.

Оскільки розмір вашої пенсії перевищує зазначену суму, перерахунок не було проведено.

Наразі повідомляємо, що в 2020 році передбачені перерахунки пенсій з 01.07.2020 та з 01.12.2020 р. у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

— Я працювала вчителем і паралельно була фермером фермерського господарства, з 1999 по 2004 рік. Чи можливо зарахувати до стажу за вислугою років той, коли була фермером?

Антоніна. Житомирська обл.

— Пенсія за вислугу років працівникам освіти призначається за наявності певного спеціального стажу за основним місцем роботи за переліком, що затверджується у порядку, визначеному постановою Кабміну від 4.11.93 р. №909. Тому до спеціального стажу на посаді вчителя зараховувати стаж роботи за сумісництвом у фермерському господарстві немає законних підстав.

При обчисленні пенсії до заробітку можливо включити заробітну плату за період з 01.07.2000 р. з урахуванням роботи за сумісництвом, якщо вона буде зазначена в даних персоніфікованого обліку, та за бажанням заробітну плату за сумісництвом до 01.07.2000 р. за умови підтвердження її первинними документами на підставі довідки про заробітну плату, видану помісячно в гривнях.

— Я фізична особа-підприємець, досяг пенсійного віку. Вчасно не сплатив внески до Пенсійного фонду, але вже погасив заборгованість. Та кажуть, що не вистачає стажу. Куди звернутися?

Іван Іванович. Львівська обл.

— Інформація про застраховану особу, яка підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Реєстр застрахованих осіб).

Джерелом формування Реєстру застрахованих осіб є відомості, що надходять від платників. Персоніфіковані відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено внески, подаються роботодавцями, підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства. Інформація про суми надходжень від сплати єдиного внеску, що використовується суб’єктами інформаційного обміну для виконання встановлених функцій, надається Державною фіскальною службою в електронному вигляді на центральному рівні.

Враховуючи вищевикладене, вам необхідно звернутися саме до Державної фіскальної служби для уточнення даних про сплату внеску.

— Народилася у вересні 1958 року. На пенсію мала вийти у 55, але вийшла у 56 років. Чи належить мені надбавка за більш пізній вихід на пенсію?

Тетяна. Івано-Франківська обл.

— Статтею 29 Закону передбачено, що жінки, які народилися в період до 31 грудня 1961 року мають право на підвищення розміру пенсії в розмірі 2,5 відсотки за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

Радимо письмово звернутися до Пенсійного фонду за місцезнаходженням пенсійної справи за роз’ясненням щодо причин невстановлення цієї надбавки до вашої пенсії.

— Я ліквідатор ЧАЕС, цивільний. Маю II групу інвалідності, I категорія. Але розмір пенсії невисокий, як для такої категорії осіб. Інформацію по виплаті заробітної плати для призначення пенсії за період роботи у зоні ЧАЕС було частково втрачено. Чи можу сподіватися, що розмір моєї пенсії буде збільшено?

Михайло Андрійович.

— Оскільки частково втрачено інформацію про заробіток, одержаний за роботу в зоні відчуження в 1986–1990 роках, розрахувати розмір пенсії у розмірі відшкодування фактичних збитків немає можливості. Тому ви й одержуєте мінімальну пенсійну виплату відповідно до вашої групи інвалідності.

— Мені 74 роки, стажу маю 51 рік. На пенсію вийшла у 1992 році. За понаднормовий стаж мені порахували за 30 років. Хочу дізнатися, як обраховують понаднормовий стаж, і чи правильно, що взяли 30 років?

О.М. Троцька. Вінницька обл.

— Відповідно до ст.28 Закону за кожний повний рік страхового стажу понад 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Для перевірки правильності обрахунку страхового стажу рекомендую звернутись до територіального органу Пенсійного фонду.

— Після смерті чоловіка я перейшла на його пенсію, оскільки він, як інвалід війни, отримував 8200 грн. Я ж отримую 3685 грн. Чи правильно мені нарахували пенсію?

Ольга Антонівна. Київська обл.

— Відповідно до ст.37 Закону пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків, що розподіляється між ними рівними частками.

Відповідно до постанови Кабміну від 26.06.2019 р. №543 у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, установлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб з інвалідністю внаслідок війни I групи — 650 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи — 525 відсотків (з 01.07.2019 — 8211, з 01.12.2019 — 8599,50 грн), III групи — 360 відсотків, в учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності — 165 відсотків, таким особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів. Тому зазначена доплата не встановлюється при обчисленні пенсії в разі втрати годувальника, як це є зокрема й у вашому випадку.

— Народилася 31.07.1962 року. Маю 38 років стажу. Останні 25 років працювала молодшою медичною сестрою. Зараз перебуваю на обліку в центрі зайнятості. У якому віці матиму право вийти на пенсію? І ще питання: чи маю право, як молодший медичний персонал, на достроковий вихід на пенсію?

Ніна Іванівна. Харківська обл.

— Відповідно до ст.26 Закону №1058 особи, народжені в 1962 році, матимуть право на пенсію в 60 років у 2022 році, за наявності 29 років страхового стажу, за наявності 22 років страхового стажу — в 63 роки в 2025 р., 15 років страхового стажу — в 65 років у 2027 р. Страховий стаж обчислюється органами Пенсійного фонду при призначенні пенсії.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №2, затверджуваним Кабміном, і за результатами атестації робочих місць — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 25 років у жінок, з них не менше 10 років — на зазначених роботах.

Для перевірки можливості призначення пенсії на пільгових умовах за Списком №2

необхідно надати уточнюючу довідку із посиланням на відповідний Список із зазначенням постанови. Також надати копії документів про результати атестації робочих місць (за період роботи після 21.08.92).

На прямій телефонній лінії чергувала Яна РОМАСЕНКО, юрисконсульт.