Без маски зараз не пускають ні в аптеку, ні в магазин. Але якщо вони в дефіциті, можна зробити з тканини своїми руками. Крім того, таку маску можна буде прати і використовувати повторно.

Тканину перед роботою треба випрати, висушити і випрасувати. Найкраще для маски використовувати баєву тканину, можна навіть взяти стару пелюшку або наволочку. Такий матеріал м’який, приємний для обличчя та не ускладнює дихання.

* щільна бавовняна тканина

* швейні резинки

* нитки для шиття

Відріжте шматок тканини 36х20 см. Складіть навпіл. Запрасуйте короткі краї на 1 см. Для кращого прилягання маски до обличчя запрасуйте 2 складки по 1,5 см на довільній відстані. Відріжте 2 шматочки швейної резинки по 17 см. Кінчики приколіть з обох боків до згину і нижнього краю маски, як показано на фото. Знову складіть маску навпіл, формуючи складки. Прошийте голкою з ниткою стібками назад голку з обох боків. Виверніть маску на лицьовий бік через нижній незашитий край. Прошийте по всіх краях маску нитками в тон прямими стібками.

Порада: відкритий край можна й не зашивати, прошити тільки бокові шви для закріплення резинки. А в утворену «кишеню» вставляти додатковий захист зі складеної марлі — це особливо добре, якщо у вас бавовняна тканина тонка. Надягати тоді відкритим зрізом вгору.

Бережіть своє здоров’я!

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.