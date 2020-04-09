Щоб убезпечити себе від зараження, дуже важливо правильно носити маску:

1. Маска має ретельно закріплюватися, щільно закривати рот і ніс, не залишаючи зазорів.

2. Намагайтеся не торкатися поверхні маски, знімаючи її, якщо це сталося, ретельно вимийте руки з милом або спиртовим засобом.

3. Вологу маску слід замінити на нову, суху.

4. Не використовуйте другий раз одноразову маску. Використану слід негайно викинути.

5. При догляді за хворим, після закінчення контакту з ним, маску слід негайно зняти і ретельно помити руки.

6. Маска доречна, якщо ви перебуваєте в місці масового скупчення людей, а також при догляді за хворим, але вона недоцільна на відкритому повітрі. Під час перебування на вулиці корисно дихати свіжим повітрям і маску одягати не варто.