Як знизити свою тривогу в умовах пандемії? Фахівці Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА виробили прості рекомендації:

1. Перш за все, важливо зізнатися собі у тому, що ви тривожитесь. Усвідомте, що ЦЕ НОРМАЛЬНО. Ситуація справді неприємна і загрозлива, тому тривожитися цілком природно. Але важливо, щоб тривога не переростала в паніку, тому окресліть межі впливу. Тобто, є сфери, на які можемо вплинути, і сфери, на які – ні. Не можемо вплинути на обстановку в світі, на інших людей. Із цим потрібно змиритися. Можемо – на наше здоров’я, тому дотримуємося санітарно-гігієнічних норм і залишаємося вдома на час карантину.

2. Треба керуватися фактами, а не фантазіями. Не «ми всі помремо», а оперувати конкретними цифрами про те, хто серед наших близьких хворіє, а хто здоровий. Слід припинити постійно моніторити новини. Зовсім виключатися з інформаційного поля не потрібно, але варто його мінімізувати.

3. Спробуйте знайти плюси і провести час карантину із користю: читайте, переглядайте фільми, навчайтесь чомусь новому. З тривожністю допомагають впоратися фізичні вправи: присідання, ходьба на місці, йога.

4. Запровадьте щоденне планування. Тривожність зменшує відчуття контролю. Тому невеличкий план на день допоможе вам знизити її рівень.

5. Поговоріть із сім’єю, зателефонуйте другові. У такій ситуації допоможе розділення почуттів, оскільки більшість перебуває вдома і більшість тривожиться. Розділивши переживання, можна підтримати одне одного.