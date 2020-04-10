Питання вирощування власної розсади зараз актуальне, як ніколи. Адже у нинішніх умовах надзвичайної ситуації чимало ринків, на яких раніше можна було вільно її придбати, можуть тимчасово не працювати. То ж добре тим господарям, хто вирощує власну розсаду. Але ще й важливо, щоб прижилася, тому перед висадкою у відкритий ґрунт розсаду необхідно загартовувати.

Загартовування розсади — прийом, який готує рослини до існування в умовах зовнішнього середовища. Робити це починають за 10–15 днів до висаджування у відкритий ґрунт. Для кожної культури своя температура загартовування. Так, розсаду капусти загартовують при температурі вдень — 4–10, уночі — 1–6 градусів; помідора — відповідно 8–16 і 5–10 градусів; перцю, баклажанів — 12–18 і 8–14; огірка, кабачка, гарбуза — 12–18 і 6–14; кавуна, дині — 14–20 і 10–16.

Якщо розсада в парниках, для зниження температури спочатку піднімають рами, потім знімають їх на день, а за 5–7 днів до висаджування — й на ніч. У плівкових теплицях спочатку знімають частину плівки, а потім розкривають їх. Якщо ж росла в ящиках у кімнаті, то спочатку виносять з приміщення на годину, потім — на 2–3, далі — на день, а за 3–7 днів до висаджування — залишають і на ніч. Якщо такої можливості немає, принаймні періодично відкривають кватирку чи вікно, але не допускають протягів.

Важливий прийом загартовування — скорочення поливів шляхом збільшення інтервалів між ними, але в розумних межах. Не можна допускати, щоб сіянці прив’яли, скинули бутони. Особливо швидко розсада пересихає при яскравому сонці чи на вітрі.

Розсаду помідорів, перцю, баклажана, кавуна, огірка, дині, кабачка, гарбуза при температурі повітря вночі нижче мінімальної варто вкривати. А ось розсада капусти та салату короткочасного зниження температур навіть до мінус 2–4 градусів не боїться. Загартована розсада має невисоке стебло і м’ясисті темно-зелені листки з фіолетовим відтінком. Вона добре пристосована до несприятливих умов, зокрема перепадів температур, легше переживає стреси і дає більш ранній врожай.

Якщо придбали розсаду з оголеними корінцями, її потрібно відразу висадити у ґрунт, доки корінці не підсохли і не прив’яла верхня частина.

Холодостійкість рослин підвищує підживлення комплексним добривом. Можна для цього у 10 л води розчинити 10 г аміачної селітри, 40 г суперфосфату та 60–70 г калійних добрив і удобрити сіянці.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.