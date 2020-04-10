Великдень — це свято не на один день, а на цілий тиждень, тому продовжуємо ділитися перевіреними рецептами традиційної випічки. Будемо раді, якщо ваш святковий великодній стіл теж прикрасять паски, приготовані на сметані. Не обов’язково використовувати саме родзинки. Дрібно нарізана курага, в’ялена вишня або журавлина, цукати або мармелад доповнять смак.

* 700–800 г борошна

* 300 мл молока

* 50 г свіжих дріжджів

* 3 середні яйця

* 200 г цукру

* 150 г вершкового масла (82,5%)

* 250 г сметани (20%)

* дрібка ваніліну (або 2 чайні ложки ванільного цукру)

* 300 г родзинок

* 0,5 чайної ложки солі

* яйце для змащення

Молоко підігріти, щоб було трохи теплим. В молоко додати дріжджі та столову ложку цукру. Всипати 200–250 г борошна, перемішати. Накрити рушником. Поставити в тепле місце. Опара повинна збільшитися вдвічі (на це потрібно близько 30 хв.). Яйця збити з цукром і сіллю. В опару додати яйця (заздалегідь дістати з холодильника, щоб були кімнатної температури), перемішати. Додати ваніль. Додати розм’якшене (не топлене) масло, перемішати. Викласти сметану, перемішати. Всипати борошно, що залишилося (його може знадобитися трохи більше або менше). Вимісити добре тісто. В результаті вашої роботи повинно вийти дуже м’яке тісто, що не прилипає до рук. Накрити тісто рушником. Поставити в тепло. Тісто має добре піднятися (на це знадобиться близько 40–50 хв.). Додати в тісто родзинки (попередньо вимиті та висушені). Накрити рушником. Поставити в тепло. Дати тісту ще раз добре піднятися (приблизно 40 хв.). Форми трохи змастити олією. Викласти тісто, заповнюючи їх на 1/3 висоти. Дати тісту піднятися (близько 30 хв.). Змастити верх пасок збитим яйцем. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати 25–30 хв. (маленькі пасочки) або 35–40 хв. (великі паски). Щойно верхівки зарум’яняться, перевірте їх на готовність, для цього проткніть дерев’яною шпажкою, якщо вона суха — паски готові.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.