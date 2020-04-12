Через карантин святкування Вербної неділі та Великодня теж зазнає змін, адже багато віруючих українців змушені залишатися вдома, щоб зберегти своє здоров’я та своїх рідних.

Тож напередодні Вербної неділі Митрополит Епіфаній звернувся до всіх українців з проханням дотримуватися карантину та залишатися вдома, щоб не допустити великого поширення інфекції.

Один з найвідповідальніших способів допомоги зараз, на його думку, – залишатися вдома, в самоізоляції. Митрополит зазначив, що хоча у зв’язку з карантином прихожани не зможуть прийти до храмів на освячення вербової лози, але священослужителі Православної церкви України будуть у молитві поряд з кожним віруюючим: «Закликаю усіх вас постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям. Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя!»

Натомість кожен вірянин може долучитися до онлайн трансляцій богослужінь.