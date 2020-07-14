Сорок сьомою кінострічкою в житті одного з найвидатніших акторів в історії кінематографу Михайла Пуговкіна, котрий загалом знявся у 97 фільмах, стало «Весілля в Малинівці». А от сам він одружувався тричі. Хоча коли в юності зустрів гадалку, яка сказала, що матиме три дружини, довго сміявся, не повіривши в пророцтво.

Уперше одружившись із однокурсницею Надією Надеждиною, невдовзі став батьком донечки Олени. І хоч жило подружжя душа в душу, але… власного даху не мали, тож мусили знімати помешкання, а заробленого ледь вистачало на харчі. Єдину донечку до 15 років через це виховували дідусь із бабусею. Класична картина побуту, об який ризикує розбитися не один човник закоханих. До того ж — не завжди спільні гастролі, непорозуміння, ревнощі… Зрештою вони розлучилися, що дуже боляче сприйняла донька. Але з батьком спілкувалася й надалі; він, як міг, підтримував Олену в студентські роки.

Історія другого одруження — наче романтичний кіносценарій. Дорогою з гастролей актор довідався, що в його вагоні їде відома естрадна співачка Олександра Лук’янченко — і пішов засвідчити шанування її таланту. Певно, з ним разом зайшов до купе й амур зі стрілами, тож старша на 11 років артистка не залишилася байдужою до несподіваного шанувальника. Невдовзі, залишивши чоловіка і двох дорослих дітей, вона прийшла до Пуговкіна, промінявши звичну розкіш на крихітну комуналку. Разом вони щасливо прожили 32 роки. Навіть Олена, навідуючи батька, мусила визнати, що Олександра Миколаївна буквально присвятила йому своє життя, навіть залишивши сцену. З нею Михайло Іванович здолав потяг до алкоголю, завдяки чому зіграв багато своїх ролей. І коли дружини не стало, дуже тяжко переживав цю втрату. Зрештою вирішив змінити обстановку — й після гастролей у Ялті залишився там. Але… люди впізнавали на вулиці, просили автограф. А одна з жінок іще й запрагла стати його адміністратором. Відповідний досвід Ірина Лаврова мала в Союзконцерті, тож Пуговкін погодився. Невдовзі вони стали парою, і актор одружився втретє. Ось так і справдилося давнє пророцтво для Михайла Івановича, якому цього місяця, 13 липня, могло б виповнитися 97 років.

Підготувала Ніна НАЗАРОВА.