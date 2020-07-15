Як ми вже повідомляли, з 1 липня змінився прожитковий мінімум. Відповідно, зросли і всі виплати, які були до нього прив’язані:

максимальний розмір допомоги з безробіття зріс до 8788 грн (4 прожиткові мінімуми);

мінімальний розмір аліментів для дітей до 6 років — не менше 929,50 грн (був 889,50), а для дітей від 6 до 18 років — не менше 1159,00 грн (був 1109);

допомога одиноким матерям:

— для дітей до 6 років — 1859 грн;

— від 6 до 18 років — 2318 грн;

— від 18 до 23 років (якщо дитина навчається на стаціонарі у ЗВО) — 2197 гривень.

1712 грн становить допомога особам, які доглядають за хворою дитиною. Вона надається в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.

Допомога малозабезпеченим сім’ям із 1 липня збільшується, й розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги становлять:

— для працездатних осіб — 549,25 грн (було 525,50);

— для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 1712 грн (1638);

— для дітей віком до 6 років — 2416,70 грн (1512,15);

— для дітей віком від 6 до 18 років — 3013,40 грн (1885,50);

— для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) — 2856,10 грн (1786,70).

На кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, встановлено такі доплати: до 13 років — 250 грн, від 13 до 18 років — 500 грн.

Також збільшуються виплати для осіб з інвалідністю з дитинства: I групи (підгрупа А — 3516,48 грн (було 3364,64), підгрупа Б — 2568,00 грн (2457); II групи — 1712 грн (1638); III групи — 1712 грн (1638).

Збільшується допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І чи ІІ групи (психічні розлади). З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 2118 грн (був 2027).