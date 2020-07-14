Вони добре поїдають свіжоскошену, особливо сіяну (горох, люцерну, конюшину, еспарцет, ячмінь, кукурудзу, жито, пшеницю, суданку, сорго). Також дають лободу, кульбабу, подорожник, мати-й-мачуху, осот польовий, ніжні підводні частини болотних рослин, невелику кількість листя й кори дерев, кущів (акації, верби, осики, малини, дуба). Дуже люблять нутрії очерет. Зелена маса трави в раціоні має складати 300–400 г на тварину, враховуючи, що частина корму затоптується та стає підстилкою. Зазвичай траву дають раз на добу.

Призначену для згодовування необхідно скошувати до або на початку цвітіння чи колосіння і давати свіжою. Якщо брудна – промивають. На відміну від кролів, у нутрій не буває здуття живота при поїданні свіжої та вологої трави. Стару, жорстку поїдають неохоче. Важливо стежити, щоб у корм не потрапляли отруйні рослини.

При згодовуванні трави влітку вітамінні добавки не потрібні, адже в ній міститься багато протеїну, фосфору, кальцію, каротину, провітаміну D, вітамінів С, В, Е та інших.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.