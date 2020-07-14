Ця смачна закуска-салат готується дуже просто. Що довше стоїть, то смачнішою стає, а потім і до шашлику, і відварної молодої картоплі — просто смакота!

* 700 г помідорів

* невеликий пучок кропу

* 1 солодкий червоний перець

* 3–4 зубчики часнику

* 0,5 чайної ложки солодкої паприки

* 4 столові ложки олії

* чайна ложка солі

* 2 чайні ложки цукру

* чорний мелений перець (за смаком)

Перець очистити від насіння. Перекрутити на м’ясорубці або подрібнити блендером. Додати пропущений через часникодавку часник. Всипати сіль, цукор і перець. Влити олію, добре перемішати — заливка готова. Помідори розрізати на 4–6 частин. Скласти в ємність. Полити заливкою. Додати подрібнений кріп. Акуратно перемішати. Дати постояти хоча б 2 год. в холодильнику. Але якщо залишите на ніч, помідори ще краще просочаться маринадом і будуть набагато смачнішими.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.