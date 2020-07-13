При деяких способах консервування вишні чи черешні, після випічки залишаються кісточки. Пропонуємо їх використати, пошивши диво-подушку. Вона допоможе охолодитися, зігрітися, а також при різних недугах.

Така подушка чимось нагадує грілку — її можна нагрівати і охолоджувати, при цьому кісточки дуже довго зберігають тепло або холод. Також подушки застосовують як масажні та ортопедичні: при болях в спині, шиї, попереку. На відміну від аналогічних, наповнених природним матеріалом (сіллю, крупою), вам не доведеться їх купувати, адже кісточки дістаються даром. До того ж кісточки не розбухають від вологи, як крупа, тому таку подушку зручніше застосовувати для лежачих хворих проти пролежнів. Її можна купити (від 150 грн, розміром 20х15 см), але ви можете зробити самі, і абсолютно безкоштовно.

ЯК ЗРОБИТИ



У літню пору назбирати кісточки від вишень або черешень зовсім неважко. Замочіть їх на годину у воді. Потім ретельно вимийте, щоб позбутися налиплих соковитих залишків, які з часом можуть псуватися. Найпростіший спосіб — набирати жменю і перетирати разом з невеликою кількістю соди або солі. Добре виполоскати. Замість цього їх можна проварити 30 хв., а потім ретельно виполоскати. Викладіть кісточки на рівну поверхню тонким шаром і виставте на сонці просушитися (знадобиться 2–3 дні). Для наволочки краще взяти лляну тканину — так приємний запах йтиме не тільки від кісточок, а й матеріалу. Також льон хороший і тим, що швидко висихає, дуже міцний, добре пропускає тепло і холод, не викликає алергію. Зшийте подушечку з трьох боків (зручний розмір 30х20 см). Обов’язково прокладіть подвійну строчку, щоб кісточки не висипалися. Нещільно насипте кісточки, щоб вони легко пересипалися в подушці, видаючи приємні заспокійливі звуки. Незашитий бік двічі підверніть і прошийте подвійною строчкою.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ



Якщо ви розігріваєте подушку в духовці, то температура не повинна перевищувати 150 градусів, а час не довше 15 хв. Її слід загорнути у фольгу, щоб захистити тканину. Можна покласти на кришку каструлі з киплячою водою, тримати, доки нагріється, а взимку — скористатися батареєю. Для холодних компресів подушку кладуть в пакет, потім в морозилку на 30–60 хв. У мороз — викладіть на вулицю. За необхідності подушку можна прати, потім добре просушити.

КОЛИ ДОПОМОЖЕ

В охолодженому вигляді вона тонізує і знеболює. При втомі допоможе зняти сонливість, в задушливому приміщенні поліпшить самопочуття і нормалізує роботу мозку, зменшить головний або гострий біль, наприклад, при ударах, зніме набряки.

Частини тіла, які з особливим задоволенням стикаються з розігрітою подушкою — шия і плечі, поперек, стопи і кисті рук. Можна робити зігріваючий компрес для розслаблення м’язів. Часто використовують при болях в животі. Можна використовувати і коли нічого не болить — зігрівати ноги, якщо вони постійно мерзнуть. Крім того, тепла подушка допомагає від безсоння.

Масажна і розслаблююча. Кісточки, що вільно пересипаються, легко пристосовуються до будь-якої форми тіла. Підкладайте подушку під спину або шию при довгій сидячій роботі — вона зафіксує зручне положення і одночасно буде легко масажувати — завдяки круглій формі кісточок, що набагато краще, ніж від солі або крупи.

Якщо долають тривога, нехороші думки, розімніть подушечку — шурхіт кісточок нагадає шепіт лісу, дзюрчання води, а відчуття в руках, коли розминаєте їх, одночасно вдихаючи аромат, розслаблює. Якщо вас хтось образив, відчуваєте сильний стрес, всього 30 сек. достатньо, вчепившись з усієї сили в подушку обома руками, похрумтіти її кісточками, щоб «випустити пар».

Важливо! Холод і тепло з сивої давнини до наших часів допомагали боротися з недугами і їх завжди широко використовували народні цілителі і сучасні лікарі. З лікувальною метою обов’язково проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням.

Діана ШЕПЕЛЬ.