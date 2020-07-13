Цілющі властивості ромашки відомі багато століть. Дослідження сучасних учених довели, що ромашковий чай здатний полегшити стан людини при цілій низці захворювань.

ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ

Головна її властивість досліджена і доведена – антисептична, протимікробна. Це чудовий засіб для лікування ран і опіків.

Ромашковий настій використовують як примочки, що накладають на рани, для полоскань горла, ротової порожнини при лікуванні кровоточивих ясен, для промивання очей при кон’юнктивіті як додаткове лікування. Компреси з ромашковим настоєм знімають свербіж і печію шкіри. Якщо ним умиватися, шкіра буде свіжою і чистою.

СПАЗМОЛІТИЧНА

Ромашковий настій може зменшувати м’язовий і менструальний біль, коліки в малюків, а також шлунково-кишкові спазми. Він також полегшує симптоми при виразці шлунка, діареї, допомагає позбутися здуття живота, метеоризму, печії, харчової непереносимості, знижує газоутворення. Ромашковий чай перед їжею стимулює апетит.

СЕДАТИВНА

Багато людей, на магаючись позбутися безсоння, приймають снодійне або настоянку валеріани. Останні дослідження, які були проведені на літніх людях, показали, що проста аптечна ромашка – більш сильне снодійне, сприяє глибокому спокійному сну. При цьому не має побічних ефектів, на відміну від валер’янки. Ромашку як заспокійливе застосовують для лікування депресії та зняття симптомів тривоги.

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Настій ромашки не рекомендується вживати при індивідуальній непереносимості компонентів рослини, одночасному прийомі чаю з сечогінними засобами, розріджуючими кров і заспокійливими препаратами, під час рясних виділень при місячних, анацидному гастриті, гіпотонії, наявності великих каменів у жовчному міхурі або нирках. Ромашка тонізує, тому вагітним пити її не можна.

ЯК ЗАГОТОВИТИ ЛІКИ

Збирають квіти, коли пелюстки розпустилися і знаходяться приблизно паралельно землі. Якщо вище, збирати ще рано, нижче – вже пізно. Сушать в тіні на протязі, щоб прямі промені сонця на них не потрапляли.

НЕ ПЕРЕПЛУТАЙТЕ КВІТИ

Існує кілька видів ромашок. Але в фітотерапії використовується ромашка лікарська, або аптечна (Matricaria chamomilla). Як її вирізнити?

1. Пелюстки корисної ромашки – лише білі, квіти мають дуже опуклу жовту або зелену серединку. У інших видів серединка пласка чи навіть злегка викривлена.

2. У лікарської листки розсічені, ажурні, нагадують листя кропу або космеї. В інших вони можуть бути ланцетні або більш округлі, з різаним краєм.

3. Стебло цілющої ромашки дуже гіллясте. У більшості інших видів стебел може бути багато, але кожне з них іде просто від кореня, а не галузиться до верхівки.

4. Вона формує на кожному кінці стебла суцвіття з безлічі квітів. В інших на кожному стеблі одна або кілька квіток, але їх небагато.

ПОСАДІТЬ НА СВОЇЙ ДІЛЯНЦІ

Ромашка – багаторічна рослина, розмножується діленням куща. Тому потрібно викопати кущ, розділити на декілька коренів і посадити в сонячному місці. Оскільки це квітка польова, вона практично не потребує догляду. З насіння виростити важче. Краще посіяти в лютому вдома, а потім висадити розсаду в ґрунт.

Валентина ЛІХАНОВА.