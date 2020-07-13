Ряска є цінним, дешевим і поживним кормом для домашньої птиці: качок, курей, гусей, індиків. За вмістом поживних речовин вона випереджає пасовищну траву.

Люди здавна помітили, що водоплавна птиця, яка вживає ряску, добре вгодована та має гарний вигляд. У цій дрібній зелені міститься велика кількість вітамінів РР, С, Е, А, групи В, багато білку, йод, кальцій, фосфор, магній, залізо, мідь, флавоноїди, дубильні речовини та інші корисні елементи. Протеїн з ряски містить важливі для організму амінокислоти. Господарю згодовування птиці ряски дозволяє зекономити суттєву кількість кормів. Знайти її можна майже у кожній водоймі зі стоячою водою. Збирають протягом усього літа та на початку осені. Зручно робити це з берега за допомогою міцного сачка з дрібної сітки на довгій ручці. Але значно зручніше ловити її з човна відром. Каченятам потроху згодовують ряску вже з двотижневого віку. Починають із невеликих доз і поступово збільшують до 500 г на голову. Можна додавати в мішанки або згодовувати в чистому вигляді.

Заготовляти ряску на зиму можна. Для цього її збирають, очищують від домішок і промивають у 3–4 водах. Висушують під навісом на відкритому повітрі або ж у приміщенні з хорошою циркуляцією повітря, розклавши тонким шаром на папері чи полотні. Регулярно перемішують. Зберігають протягом року. Суху ряску дають до 30 г на голову.

На замітку! Ця мініатюрна рослина дуже корисна. Вона очищує водойми, збагачує їх киснем, поліпшує якість води, перешкоджає її гниттю. До речі, ряска збагатить компостну купу, крім того, з неї вийде хороша мульча. Активно використовують і в народній медицині: лікують шкірні хвороби, нирки, виразку та інші недуги шлунку, кровотечі, ревматизм. Вона чинить сечо- та жовчогінну, імуностимулюючу та зміцнювальну дію на організм. Завдяки високому вмісту йоду сприятливо діє на щитовидну залозу. Це чудовий спосіб боротьби з авітамінозом. Трохи промитої зелені ряски додають до салатів. Однак збирати можна лише в екологічно чистих місцях, особливо зважаючи на те, що здатна вбирати будь-які хімічні речовини, що містяться у воді!

А ось якщо бажаєте позбавитись ряски, запустіть у водойму коропів або карасів.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.