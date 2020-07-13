Картопляна совка. Гусінь пошкоджує верхню частину куща та бульби. Стебла в’януть і засихають, ламаються у місцях, пошкоджених гусінню. Совка любить підвищену вологість і тінь. Починає розвиток на бур’янах, тому з метою профілактики дуже важливо їх знищувати. За сильного ураження застосовують хімічні препарати, зокрема децис.

Ведмедка. Шкоди завдає дорослий шкідник і його личинка. Прокладаючи у ґрунті ходи, вона перегризає корені та стебла рослин. Цього шкідника можна упіймати на пастки. Зокрема, у різних кутках саду складають купки гною, куди сповзаються ведмедки. Раз на 2–3 тижні ці купки збирають і спалюють, потім роблять нові.

Також на ділянці прикопують ємності з пивом або розчиненим у воді медом, у які потрапляє шкідник. Ведмедка не любить різких запахів, тому для профілактики корисно висаджувати нагідки, чорнобривці чи інші рослини з сильним запахом. Землю краще мульчувати. З метою профілактики рекомендується також глибока оранка та розпушування ґрунту для руйнування гнізд.

Личинки хруща. Поїдають бульбу з великою швидкістю. Зелена частина куща в’яне, сохне, жовтіє. Захист від шкідника передбачає знищення дорослих хрущів, збирання личинок вручну, розпушування ґрунту з одночасним знищенням личинок. Шкідник не любить хрестоцвітих, тож можна висадити їх поблизу картоплі, а також бобових, особливо люпину. Личинками хруща охоче ласують птахи, намагайтеся їх привабити.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.