Дуже проста і оригінальна закуска в хрусткій паніровці. Не всі відразу і здогадуються, що під апетитною скоринкою звичайні печериці. Це завдяки особливому маринаду і способу приготування. Смачні як в гарячому, так і холодному вигляді.

На 8 середніх грибів:

* 2 яйця

* 50 мл молока

* 0,5 чайної ложки солі

* чорний мелений перець (за смаком)

* борошно

* панірувальні сухарі

Маринад:

* чайна ложка меду

* чайна ложка гірчиці

* столова ложка соку лимона

* олія (для смаження)

У печериць видалити ніжки, вони не знадобляться (можна заморозити і використовувати для приготування інших страв, до речі, після розморожування у печериць виходить більш насичений грибний аромат). Капелюшки придавити спочатку акуратно рукою, потім покласти між двох кухонних дощок і сильно притиснути (обережно, щоб вони не розпалися). Для маринаду змішати мед, гірчицю і сік лимона. Полити гриби, залишити на 15 хв., щоб добре просочилися. Для кляру яйця збити з сіллю, влити молоко, перемішати до однорідності. Кожен гриб обкачати в борошні (зручніше це робити виделкою, щоб не прилипало до пальців). Потім в яєчній суміші. Далі запанірувати в сухарях. Потім знову — яйце і сухарі. Завдяки подвійній паніровці скоринка вийде особливо хрусткою. Викласти на сковороду з розігрітою олією. Смажити на вогні нижче середнього по 7 хв. з кожного боку. Викласти грибні биточки на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.