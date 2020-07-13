Православні та греко-католики 13 липня святкують Собор святих дванадцяти апостолів. Хоча протягом року в кожного апостола є свій день пам’яті, та цього дня віряни вшановують усіх учнів Христа. Всіх апостолів Ісус покликав особисто. Вони не лише слідували за Вчителем протягом Його земного служіння, але й після розп’яття та вознесіння Христа продовжували проповідувати, розбудовуючи Церкву. До найближчих учнів Христа належало 12 апостолів, хоча спочатку до їх числа входив Юда Іскаріот, та після його зради було кинуто жереб і це місце посів Маттій.

Православні та греко-католики 15 липня святкують Покладення чесної ризи Пресвятої Богородицi у Влахернi. В V ст. брати візантійського імператора Льва Великого вирушили на прощу до святих місць, звідки привезли ризи Богородиці. Коли у Влахерні, що в передмісті Константинополя, було збудовано храм на честь Богородиці, реліквію було покладено саме там. З цими ризами Церква пов’язує багато чудес і зцілень.

Вірменська церква 18 липня святкує День пам’яті Старозавітного Кивоту та свято Нової Церкви. Кивот, або Ковчег Завіту, в якому зберігалися скрижалі з Десятьма Заповідями, був для ізраїльського народу свідченням присутності Бога та підтвердженням Заповіту, укладеного між богообраним народом і Богом. Христос розбудовує Церкву, до якої можуть увійти всі, хто визнає Його як Бога, а Новий Заповіт вже є завітом не між одним народом і Богом, а між Богом та усіма народами. А старозавітний Ковчег Завіту стає прообразом нової християнської Церкви, започаткованої Христом.

Православні та греко-католики 19 липня згадують Сосія, схимника Печерського, українського святого, який був монахом Києво-Печерського монастиря. Жив він на зламі ХIII–XIV ст. Прийнявши схиму – обітницю, яку дають монахи, дотримуватися усіх суворих правил чернечого життя, що є чернечим подвигом. Тож святий Сосій провів усе своє монаше життя в постійних постах і молитві. Упокоївся він у монастирі, і його мощі досі зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.