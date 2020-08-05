Симпатичний брелок з апетитною полуничкою, зв’язаною гачком, допоможе легко знайти ключі, наприклад в сумці, на дотик серед інших предметів. Ще він дуже яскравий і помітний, що дуже важливо, особливо для пенсіонерів, коли слабкий зір, або «не пам’ятаю, куди поклала ключі». Ягідка виходить великою, але при цьому зовсім легкою і не обтяжує сумку або кишеню.

Вам знадобиться:

* нитки ірис (червоні, білі, зелені та жовті)

* гачок №1,4

* синтепон або вата

* голка з широким вушком

Ягода. Червоними нитками наберіть 4 повітряні петлі, з’єднайте в кільце. Роботу продовжуйте по спіралі стовпчиками без накиду.

1 р.: 8 стовпчиків (ст.) в кільце.

2 р.: в кожен ст. в’яжіть по 2 петлі (п.) (16 ст.).

3 р.: в кожен 2-й ст. в’яжіть по 2 п. (24 ст.).

4 р.: в кожен 3-й ст. в’яжіть по 2 п. (32 ст.).

5 р.: в кожен 4-й ст. в’яжіть по 2 п. (40 ст.).

6 р.: в кожен 5-й ст. в’яжіть по 2 п. (48 ст.).

7–11р.: в’яжіть 48 ст.

12 р.: робіть зменшення, пропускаючи кожну 5-ю п. (40 ст.).

13 р.: в’яжіть без зменшень.

14 р.: пропускайте кожну 4-у п. (32 ст.).

15 і 16 р. в’яжіть без зменшень.

17 р.: пропускайте кожну 3-ю п. (24 ст.). Вкладіть в ягоду синтепон або вату.

18 р.: в’яжіть без зменшень.

19 р.: пропускайте кожну 2-у п. (16 ст.).

20 р.: в’яжіть без зменшень.

Далі робіть зменшення в кожному ст., доки залишиться 1 п. Нитку обріжте, затягніть, кінчик сховайте всередину полуниці. За допомогою голки жовтими нитками вишийте насінинки.

Хвостик. Зеленими нитками наберіть 5 п.п., з’єднайте в кільце.

1 р.: 10 ст. в кільце.

2 р.: з першої п. зв’яжіть ланцюжок з 4 п.п. Потім на цьому ланцюжку зв’яжіть: 1 напівстовпчик, 1 стовпчик без накиду, 2 стовпчики з накидом. Приєднайте напівстовпчиком до 2-ї п. Наступний ланцюжок з 4 п.п. набирайте з третьої п., повторюйте далі так само. Має вийти 5 листочків. Стеблинку зробіть у вигляді петельки, за яку ягідку можна підвісити. Для цього окремо наберіть ланцюжок з 30 п.п. і в’яжіть два ряди ст.б/н, потім складіть навпіл, утворюючи петельку.

Квітка. Жовтими нитками зв’яжіть 4 п.п., зєднайте в кільце.

1 р.: зв’яжіть 8 ст. в кільце.

2 р.: в кожен ст. в’яжіть по 2 п.

3 р.: приєднайте білу нитку і зв’яжіть 8 арок з 3 п.п, прикріплюючи їх напівстовпчиком до кожної 2-й п.

4 р.: в кожну арку для пелюсток в’яжіть 1 стовпчик без накиду, 4 стовпчики з накидом, 1 стовпчик без накиду. Між пелюстками в’яжіть 1 стовпчик без накиду.

З’єднання. Хвостик і петельку пришийте до полуниці. До петельки пришийте квіточку. Таку підвіску можна використовувати також як брелок для мобільного телефону — ви легко знайдете його при поганому освітленні. По-літньому нарядно буде виглядати на сумочці або кошику, а також дитячому капелюшку.

Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.