Симпатичний брелок з апетитною полуничкою, зв’язаною гачком, допоможе легко знайти ключі, наприклад в сумці, на дотик серед інших предметів. Ще він дуже яскравий і помітний, що дуже важливо, особливо для пенсіонерів, коли слабкий зір, або «не пам’ятаю, куди поклала ключі». Ягідка виходить великою, але при цьому зовсім легкою і не обтяжує сумку або кишеню.
Вам знадобиться:
* нитки ірис (червоні, білі, зелені та жовті)
* гачок №1,4
* синтепон або вата
* голка з широким вушком
Ягода. Червоними нитками наберіть 4 повітряні петлі, з’єднайте в кільце. Роботу продовжуйте по спіралі стовпчиками без накиду.
1 р.: 8 стовпчиків (ст.) в кільце.
2 р.: в кожен ст. в’яжіть по 2 петлі (п.) (16 ст.).
3 р.: в кожен 2-й ст. в’яжіть по 2 п. (24 ст.).
4 р.: в кожен 3-й ст. в’яжіть по 2 п. (32 ст.).
5 р.: в кожен 4-й ст. в’яжіть по 2 п. (40 ст.).
6 р.: в кожен 5-й ст. в’яжіть по 2 п. (48 ст.).
7–11р.: в’яжіть 48 ст.
12 р.: робіть зменшення, пропускаючи кожну 5-ю п. (40 ст.).
13 р.: в’яжіть без зменшень.
14 р.: пропускайте кожну 4-у п. (32 ст.).
15 і 16 р. в’яжіть без зменшень.
17 р.: пропускайте кожну 3-ю п. (24 ст.). Вкладіть в ягоду синтепон або вату.
18 р.: в’яжіть без зменшень.
19 р.: пропускайте кожну 2-у п. (16 ст.).
20 р.: в’яжіть без зменшень.
Далі робіть зменшення в кожному ст., доки залишиться 1 п. Нитку обріжте, затягніть, кінчик сховайте всередину полуниці. За допомогою голки жовтими нитками вишийте насінинки.
Хвостик. Зеленими нитками наберіть 5 п.п., з’єднайте в кільце.
1 р.: 10 ст. в кільце.
2 р.: з першої п. зв’яжіть ланцюжок з 4 п.п. Потім на цьому ланцюжку зв’яжіть: 1 напівстовпчик, 1 стовпчик без накиду, 2 стовпчики з накидом. Приєднайте напівстовпчиком до 2-ї п. Наступний ланцюжок з 4 п.п. набирайте з третьої п., повторюйте далі так само. Має вийти 5 листочків. Стеблинку зробіть у вигляді петельки, за яку ягідку можна підвісити. Для цього окремо наберіть ланцюжок з 30 п.п. і в’яжіть два ряди ст.б/н, потім складіть навпіл, утворюючи петельку.
Квітка. Жовтими нитками зв’яжіть 4 п.п., зєднайте в кільце.
1 р.: зв’яжіть 8 ст. в кільце.
2 р.: в кожен ст. в’яжіть по 2 п.
3 р.: приєднайте білу нитку і зв’яжіть 8 арок з 3 п.п, прикріплюючи їх напівстовпчиком до кожної 2-й п.
4 р.: в кожну арку для пелюсток в’яжіть 1 стовпчик без накиду, 4 стовпчики з накидом, 1 стовпчик без накиду. Між пелюстками в’яжіть 1 стовпчик без накиду.
З’єднання. Хвостик і петельку пришийте до полуниці. До петельки пришийте квіточку. Таку підвіску можна використовувати також як брелок для мобільного телефону — ви легко знайдете його при поганому освітленні. По-літньому нарядно буде виглядати на сумочці або кошику, а також дитячому капелюшку.
Майструвала Діана ШЕПЕЛЬ.
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