О цій порі дбайливий господар уже збирає перші врожаї білоголової капусти. Якщо рослини добре розвинені та не уражені шкідниками чи хворобами, з них можна одержати і другий врожай.

Для цього одразу після зрізання головок стовбури не викопують, а підживлюють азотними добривами (20 г аміачної селітри на 10–15 рослин). У пазухах листків залишають по 1–2 пророслі бруньки, інші видаляють. Якщо залишити всі, отримаєте багато низькоякісних дрібних головок. Збирають повторний урожай, коли головки досягнуть товарного розміру. Вони будуть менші за перші (вагою 0,5–1 кг), але теж цілком непогані.