29 липня у Міністерстві освіти й науки України відбувся пресбрифінг на цю тему за участю т.в.о. Міністра Сергія Шкарлета, його заступників — Андрія Вітренка та Ігоря Гарбарука, в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерія Бойка та гендиректора директорату вищої освіти та освіти дорослих Олега Шарова. До вашої уваги — найважливіше для вступників-2020 з почутого на брифінгу нашим кореспондентом. Гадаємо, ця інформація стане корисною і для тих читацьких родин, де ще підростають майбутні випускники й абітурієнти.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

*Для проходження ЗНО було зареєстровано близько 380 тис. осіб, які вибрали понад 1,23 млн тестувань, загалом відбулося 74,5 відсотка. Кожен учасник міг скласти тести щонайбільше з 4 навчальних предметів. Найпопулярнішими були обов’язкові для складання українська мова та література, історія України, математика. Близько третини випускників обрали географію, англійську мову чи біологію. Менше в рази було бажаючих здати фізику, тим більше хімію, і зовсім небагато обрали для тестування іспанську, німецьку чи французьку мови.

*З огляду на непросту ситуацію, пов’язану з коронавірусом і переходом на дистанційну систему навчання та фактично покладену на випускників відповідальність за фінальний етап здобуття середньої освіти, цьогоріч відбулося зменшення порогових балів. Найнижчий поріг із математики (9 балів), найвищий — з історії України (25). 91 відсоток учасників ЗНО подолали порогову мінімальну суму тестових балів, здобувши право вступу до вишів.

Разом із тим не всі учасники змогли подолати поріг навіть щодо обов’язкових для тестування української мови та літератури, випробування з якої виявилися не по силі понад 22 тис. випускників, та з історії України, де невдача спіткала понад 23 тис. учасників. А от поріг із англійської виявився доступнішім значно більшій кількості українських випускників.

*Усі завдання змогли виконати, отримавши максимальну оцінку, 447 учасників (2019-го — 274). Побільшало, порівняно з 2019-м, учасників ЗНО, які відмінно знають фізику — 64 (4), математику — 142 (98), англійську — 84 (36), історію України — 49 (13), біологію — 44 (26), географію та німецьку мову — по 3 (було по 1), французьку — 1 (торік — жодного). У той же час поменшало 200-бальників — знавців української мови та літератури — лише 8 (проти 17 минулоріч), хімії — 49 проти 77, і не знайшлося жодного знавця (торік був один) іспанської мови. Щоправда, наразі ще триває розгляд апеляційних заяв учасників тестування Українським центром оцінювання якості освіти. Тож якщо результати основної сесії ЗНО — давно на персональних сторінках учасників, то додаткової сесії — з’являться там до 14 серпня.

Таким чином створено всі передумови для успішного старту вступної кампанії з 1 серпня.

* Серед учасників ЗНО-2020 — випускник Перегінської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з Івано-Франківської обл. Олександр Луклян, котрий — єдиний з усіх! — набрав максимально можливі 200 балів із української мови та літератури й математики, 199 — з англійської, 196 — з фізики. Наші читачі з Рожнятівщини можуть пишатися таким юним земляком!

НОВАЦІЇ ВСТУПУ ДО ВИШІВ

* З 1 серпня відкрито можливість реєстрації електронних кабінетів на сайті ez.osvitavsim.org.ua. Вступники зможуть подати до 5 заяв на бюджет у період з 13 по 22 серпня. Кількість заяв від однієї особи на контрактну форму навчання не обмежена.

* Стало можливим подання електронних заяв вступниками так званих пільгових категорій, які мають хоча б один сертифікат ЗНО 2017–2020 рр. Але для цього їм потрібно звернутися до одного із закладів вищої або фахової передвищої освіти з документами, що підтверджують пільгу, а також про освіту і тим, що посвідчує особу, для внесення їх у спеціальний реєстр.

* Випускникам, які мають право складати вступні іспити замість ЗНО, а також вступникам на спеціальності з творчим конкурсом, щоб взяти участь у конкурсі на бюджетні місця, необхідно вже зараз зареєструватися в закладі вищої освіти та скласти такі вступні іспити й творчі конкурси не пізніше 12 серпня. Така реєстрація у всіх вишах мала розпочатися не пізніше 24 липня.

ВСТУПНИКАМ ІЗ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

* Цього року освітні центри «Крим–Україна» та «Донбас–Україна» будуть створені в усіх вишах у сфері підпорядкування не лише МОНу, але й Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури та у 3 закладах вищої освіти системи МВС.

* Під час цієї вступної кампанії в межах окремих квот участь у конкурсному відборі братимуть вступники не лише з АР Крим і м.Севастополь, але й з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Для цієї категорії вступників загалом передбачено близько 8 тис. місць для навчання на держбюджеті, додатково виділених урядом. Минулого року таких бажаючих було близько 2 тис. осіб.

* Подання документів та зарахування на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за кошти держбюджету відбуватиметься в 2 етапи: основний — до 20 серпня, завершальний, для вступу на бюджет і контракт, — до 23 жовтня. Випускники цієї категорії мають можливість подати до 5 заяв в одному освітньому центрі.

* Жоден заклад вищої освіти не має права відмовляти у прийнятті документів через запис «звільнений» або «звільнена». Середній бал розраховують як середнє всіх зазначених оцінок. Предмети, за якими зроблено запис «звільнена» або «звільнений», «зараховано» чи «факультатив», у загальну кількість не враховують.

* До уваги вступників з Криму і Донбасу — інформація під однойменним заголовком на сайті mon.gov.ua у пункті меню «Вступна кампанія 2020». Корисними можуть бути й сайти dostupnaosvita.com.ua і testportal.gov.ua

ПРИ ПОДАННІ ЗАЯВ РАХУЙТЕ БАЛИ

* Конкурсний бал при поданні заяви на бюджетне місце має становити не менше 125. Набравши менше балів, можна розраховувати лише на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб усіх спеціальностей за рівнем «Бакалавр» і «Магістр» на основі повної загальної середньої освіти.

* Конкурсний бал має бути не менше 130 (за ініціативою МОЗу) — для здобуття спеціальності рівня «Магістра» на основі 11 класів за спеціальністю №226 «Фармація, промислова Фармація»; не менш ніж 140 (за пропозицією Мінюсту), — на спеціальності «Право», «Публічне управління», «Міжнародні відносини» на основі повної загальної середньої освіти; не менше 150 (на вимогу МОЗу) за результатами тестувань з другого та третього предмета, тобто біології, хімії, фізики, математики, — при вступі на лікарські медичні спеціальності: №221 «Стоматологія», №222 «Медицина», №228 «Педіатрія» (як на бюджет, так і на контракт).

* За держзамовленням цього року побільшало місць для вступу на бакалавра і магістра на базі повної загальної середньої освіти; це, зокрема, викликано тим, що вперше з 2003 р. зросла кількість випускників 11-х класів. Також на 4 тис. побільшало місць держзамовлення в магістратурі на основі бакалаврату.

* Наразі фактично завершено важливий етап кампанії вступу до закладів фахової передвищої освіти на основі 9 класів, та по 22 серпня триватиме додатковий набір до них; вступні іспити і творчі конкурси для цієї категорії вступників відбудуться з 23 по 29 серпня.

РОБОТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ЛІНІЙ

* З 30 червня в МОН працює Консультаційний центр, послугами якого можуть скористатися цьогорічні випускники, котрим на час проведення брифінгу було надано близько 2500 телефонних консультацій, опрацьовано близько 700 електронних звернень. Електронна адреса для звернень громадян: ez@mon.gov.ua

* За підтримки Урядового контактного центру на сайті МОН mon.gov.ua запрацював і став популярним чат-бот, у якому вже опрацьовано близько 6 тис. звернень.

* МОН відкрило сторінку «Вступ 2020» у Фейсбуці, де можна написати своє запитання.

* Для вступників із тимчасово окупованих територій завдяки об’єднанню ресурсів МОН, Урядового контактного центру та Фонду «Відкрита політика» працює окрема гаряча лінія 0(800) 504-425.

* Іще більше корисної інформації — у пункті меню на сайті Міністерства «Вступна кампанія 2020».

ЧИ СТАНЕ НАВЧАННЯ ДИСТАНЦІЙНИМ

Така можливість розглядається в Міністерстві, — та, скоріше за все, буде застосоване змішане. Застосування дистанційного навчання — це лише інструмент розширення додаткових можливостей щодо пізнання, опанування освітніх програм. У будь-якому випадку всі здобувачі освіти восени підуть до освітніх закладів, за винятком «червоної» зони.

Побувала на брифінгу Ольга ГОЙДЕНКО.