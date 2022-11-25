Музика може надихати. Музика може зцілювати. Музика може боротися. Музика може перемагати. Й це на ділі доводять наші артисти, співаки, музиканти, котрі від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зайняли міцну оборону і на культурному фронті. Відомий український композитор, піаніст-віртуоз, член Опікунської ради асоціації «Child.ua» Євген ХМАРА, котрий, до речі, нещодавно став лауреатом Національної премії «Скарб нації-22», регулярно виступає з благодійними концертами в Україні та за кордоном – на підтримку рідної країни, збираючи кошти для ЗСУ, просто даруючи свою неймовірно красиву музику військовим, переселенцям, усім українцям.

– Євгене, вважаєте дивом те, що ми вистояли в перші дні, тижні повномасштабного вторгнення. Які ж складові того дива, на вашу думку?

– Так, це насправді диво, яке сталося саме в перші тижні вторгнення. Коли практично весь світ вважав (зараз навіть не говоримо про терористичне угрупування, яким є росія, і про те, що вони там собі понавигадували, захоплюючи чужу державу), що мали би впасти за тиждень, максимум – два, а ми вистояли. Бо Вищі сили з нами. Бо маємо фантастичні Збройні Сили. Бо неймовірної сили дух піднявся в українського народу. Який, до речі, був у нього завжди, просто дещо недооцінювали себе. Загалом же ми вольовий, волелюбний народ. От, дивіться, скільки вже було в Україні революцій, як ми змінюємо владу. Тобто якщо дійсно щось хочемо змінити, беремося й робимо це. І коли прийшли на нашу землю окупанти, ми не чекали команди зверху, від генералів, керівництва країни, а фактично кожен брався робити те, що вміє. Хто пішов добровольцем на фронт, хто в Тероборону, хто волонтерити. А хтось «коктейлі молотова» робив, партизанив… Ось якраз ті складові, що допомогли нам тоді вистояти. І сьогодні, гадаю, немає жодної людини, котра б не вірила в нашу Перемогу.

– Пригадую слова В’ячеслава Брюховецького, з котрим спілкувалася в 2014 році, про те, що українська нація – специфічна: вона довго запрягає, та потім дуже швидко їде. То якраз після 24 лютого ми довго, так би мовити, вже не запрягали, не роздумували. «Ми разом, і в цьому наша сила», – написав днями в соцмережі батько трьох діток Євген Хмара. Війна розлучила вашу сім’ю?

(Продовження бесіди з Євгеном ХМАРОЮ можна прочитати у №47 газети “Порадниця” від 24 листопада 2022 року).

Провела гостину Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети “Порадниця”.