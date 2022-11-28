Якщо ви чи хтось з ваших рідних постраждали та потребуєте медичної евакуації за кордон, можете подати відповідний запит. До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, інформує Міністерство охорони здоров’я України.