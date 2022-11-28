Якщо ви чи хтось з ваших рідних постраждали та потребуєте медичної евакуації за кордон, можете подати відповідний запит. До закордонних клінік транспортують насамперед дітей та дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями та опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей із захворюваннями, які потребують комплексного спеціалізованого лікування, інформує Міністерство охорони здоров’я України.
ЯК ПОДАТИ ЗАПИТ:
1. Через сімейного лікаря:
- Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про необхідність направлення пацієнта на лікування за кордон та інформує про це обласного координатора з медичної евакуації.
- Обласний координатор опрацьовує запит та передає його до команди медичної евакуації в МОЗ.
- МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації та, за згоди пацієнта, надсилає відповідний запит до системи екстреного реагування Єврокомісії та чекає пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу, куди можуть перенаправити пацієнта.
- Коли відповідний медичний заклад у країнах-партнерах знайдено, узгоджуються питання щодо транспортування пацієнта.
2. Через те, що багато людей втратили звʼязок із сімейними лікарями, можливий альтернативний спосіб подачі заявки — через онлайн-форму.
Для цього на сайті Міністерства в розділі «Громадянам» (https://moz.gov.ua/opituvannja) необхідно самостійно заповнити відповідну заявку. Далі МОЗ верифікує всі дані та перевірить інформацію, після чого вам дадуть зворотний зв’язок.
Зазвичай підготовка пацієнта триває від 3-4 днів до 2 тижнів. Однак кожен випадок медичної евакуації вимагає окремого підходу.
Евакуація для українських пацієнтів — БЕЗОПЛАТНА.
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