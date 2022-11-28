У всьому світі листопад — місяць турботи про чоловіче здоров’я. У цей час проходить акція Movember — від англійського moustache — вуса та november — листопад. Чоловіки відрощують вуса, щоб привернути увагу до раку простати та інших онкозахворювань.

Програма медичних гарантій покриває усі найважливіші послуги підтримки чоловічого здоров’я: від профілактичних оглядів у сімейного лікаря до лікування раку простати у спеціалізованих медзакладах, нагадує НСЗУ.

При будь-яких проблемах зі здоров’ям перш за все потрібно звертатися до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Він має стежити за загальним станом здоров’я пацієнтів та проводити профілактичні огляди, які особливо потрібні, якщо ви належите до групи ризику — це чоловіки за 40 років.

Першими ознаками раку простати можуть бути проблеми з сечовипусканням, біль у спині, стегні чи тазу. Якщо спостерігаєте ці симптоми — негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Він оцінить симптоми та за потреби призначить аналіз крові на простат-специфічний антиген (ПСА). За необхідності сімейний лікар або терапевт випише направлення до уролога. З направленням прийом у спеціаліста безоплатний.

Якщо є показання, то уролог або сімейний лікар надасть направлення на ранню діагностику новоутворень. Наприклад, ультразвукове дослідження простати, ректальне дослідження, біопсію тощо.

У Програмі медичних гарантій виокремлено шість пріоритетних досліджень для ранньої діагностики онкології. Актуальними для чоловіків є: колоноскопія — дослідження кишківника; гастроскопія — дослідження шлунка; бронхоскопія — дослідження бронхів; цистоскопія — дослідження уретри та сечового міхура.