Багато хто впевнений, що коли на холоді випити чогось міцного, то миттєво зігрієшся. Насправді це не так, адже завдяки тому ж алкоголю тіло на холоді швидше віддає тепло. І все тому, що судини розширюються до максимуму і не звужуються, верхні шари шкіри зігріваються й створюється такий ефект тепла. Але водночас тіло починає швидше віддавати його, ніж виробляти. Плюс алкоголь знижує чутливість до холоду, тому відморозити пальці легко. А найбільша небезпека, коли люди засинають на холоді, не відчуваючи, що замерзають.

Бережіть себе, по можливості, тепло вдягаючись і уникаючи холоду.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.