Мабуть, практично в кожній родині восени квасять капусту… Хто ж відмовиться від хрумкої квашенки, засмаченої духмяною олією, в супроводі запеченої картопельки! Її завжди з’їдять на ура й під будь-який «акомпанемент».

КЛАСИЧНА

Найпростіший рецепт, на 3-літрову банку треба взяти 2,5 кг капусти.

Маленький секрет: коли нашаткуєте моркву, залийте її на 30 хв. холодною водою, а перед додаванням трохи просушіть — так капуста залишиться білосніжною та не пофарбується в морквяний колір.

2,5 кг капусти; 1 середня морквина; 2 столові ложки солі (не йодованої)

Капусту нашаткувати. Розкласти на поверхні столу, додати натерту на тертушці морквину та сіль із розрахунку 2 столові ложки (без гірки).

Перемішати, але не віджимати — це важливо, якщо любите хрустку капусту. Щільно та до країв наповнити сумішшю банку. Залишити на 3 дні за кімнатної температури. Двічі на день (зранку та ввечері) проколювати дерев’яною паличкою до дна, випускаючи газ. Через день-два пустить сік, тому слід під банку поставити глибоку миску чи тарілку. За три доби капуста буде готова. Зберігати в холодильнику.

…ТА ЩЕ Й ЯБЛУКА НА ДОДАЧУ

У цьому рецепті капуста заквашується разом з яблуками, що робить її смак особливим. Солодкі яблука не підійдуть, адже тут необхідна саме кислинка.

4 кг білоголової капусти; 0,8 кг яблук кислих сортів; 3 маленькі морквини (180 г); 80 г солі; 4—5 горошин духмяного перцю; 6—8 горошин чорного перцю; 4 гвоздички.

Капусту нашаткувати (4 кг в готовому вигляді без ніжки). Моркву нарізати соломкою. Капусту посолити, трохи перемішати (але не перетирати). Додати моркву, знову перемішати. Яблука розрізати на 4 частини, вирізати серединку. Капусту та яблука (для зручності) розділити на 3 рівні частини. Викласти одну частину капусти на дно 5-літрової каструлі, притиснути рукою. Додати трохи прянощів і частину яблук. Чергуючи, викласти так усі шари. Зверху притрусити капусткою. Добре притиснути руками до виділення соку. Покласти тарілку, поставити вантаж. Залишити на 3 дні за кімнатної температури. Двічі на день (зранку та ввечері) проколювати дерев’яною паличкою до дна каструлі, випускаючи газ. Зберігати в холодильнику, переклавши в банки.

«ДЕЛІКАТНА»

Завдяки додаванню води капуста виходить не такою «різкою», як у класичному варіанті.

3 кг білоголової капусти; 3 середні морквини; 1 л води; 2 столові ложки крупної солі; 1 столова ложка цукру.

Капусту нашаткувати. Моркву натерти на великій тертушці. Все перемішати. Скласти в 3-літрову банку чи емальовану каструлю. Для розсолу додати в воду сіль і цукор, закип’ятити. Дати повністю охолонути. Залити капусту, накрити кришкою та залишити за кімнатної температури на 3—4 дні. Обов’язково щодня перемішувати, щоб рівномірно просочувалася. Як з’явиться зверху піна (чи бульбашки), — капуста готова.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.