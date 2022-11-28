Свічку можна не лише придбати в магазині, але й легко зробити з підручних засобів. Мінімум коштів і зусиль — і оселя наповниться теплом і затишком.
ПОТРІБНО:
- маленька тарілка (зі скла або глини)
- імпровізований фітиль — мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта
- одна картоплина
- соняшникова олія (рафінована, без запаху)
ЯК ЗРОБИТИ:
1. Налийте в тарілку 100 мл олії.
2. Відріжте кружальце картоплини завтовшки 1 см і зробіть отвір для фітиля.
3. Кружальце картоплі й сам фітиль змастіть олією.
4. Протягніть фітиль через картоплину, щоб зверху виступало приблизно 0,5 см.
Якщо взяти 100 мл олії і 3–5 см фітиля, — свічка горітиме до 6 год.
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