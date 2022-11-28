Свічку можна не лише придбати в магазині, але й легко зробити з підручних засобів. Мінімум коштів і зусиль — і оселя наповниться теплом і затишком.

ПОТРІБНО:

маленька тарілка (зі скла або глини)

імпровізований фітиль — мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта

одна картоплина

соняшникова олія (рафінована, без запаху)

ЯК ЗРОБИТИ:

1. Налийте в тарілку 100 мл олії.

2. Відріжте кружальце картоплини завтовшки 1 см і зробіть отвір для фітиля.

3. Кружальце картоплі й сам фітиль змастіть олією.

4. Протягніть фітиль через картоплину, щоб зверху виступало приблизно 0,5 см.

Якщо взяти 100 мл олії і 3–5 см фітиля, — свічка горітиме до 6 год.