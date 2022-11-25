Печінкові оладки-котлетки з додаванням сирої картоплі виходять дуже соковитими. Страва хоч і бюджетна, проте смачна.

500 г курячої печінки

2 яйця

4—5 столових ложок борошна

2—3 столові ложки сметани

250 г картоплі (2 середні)

1 маленька цибулина

1 маленька морквина

неповна чайна ложка солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

чверть чайної ложки сушеного часнику

олія

Печінку обсушити паперовими рушниками, нарізати дрібнесенькими шматочками, викласти в миску. Картоплю, цибулю та моркву подрібнити на маленькій тертушці (для дерунів), рідину злити. Додати до печінки, відразу перемішати.

Викласти яйця та сметану, всипати борошно, спеції. За бажання додати подрібнену зелень. Ретельно перемішати, накрити плівкою, поставити в холодильник на 30 хв. Смажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яності (близько 4 хв.). Перевернути, накрити кришкою, довести до готовності протягом 4—5 хв. Готові викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.