У перші години це має принципове значення і значно підвищує шанси на успішне лікування та одужання, тому за перших ознак інсульту (про що розповідали в номері «Порадниці» від 10 листопада) необхідно викликати «швидку» (103) або ж, за крайньої потреби, самостійно доставити пацієнта до лікарні. Знання базових правил першої домедичної допомоги теж може відіграти важливу роль у збереженні життя та здоров’я постраждалого, нагадують у МОЗ.

Після виклику «швидкої» варто:

— заспокоїти постраждалого та пояснити, що допомога буде надана;

— дотримуватись вказівок диспетчера швидкої допомоги;

— надати постраждалому максимально зручного для нього положення (рекомендовано — підвищене на 15–30 градусів положення голови);

— забезпечити постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;

— при погіршенні стану постраждалого повторно викликати «швидку»;

— за можливості зібрати в нього максимальну кількість інформації (наприклад, стосовно точного часу погіршення стану, можливих обставин, які з цим пов’язані, наявних захворювань) й передати її працівникам бригади екстреної медичної допомоги або диспетчеру прийому виклику.

При цьому необхідно пам’ятати, що: