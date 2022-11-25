У перші години це має принципове значення і значно підвищує шанси на успішне лікування та одужання, тому за перших ознак інсульту (про що розповідали в номері «Порадниці» від 10 листопада) необхідно викликати «швидку» (103) або ж, за крайньої потреби, самостійно доставити пацієнта до лікарні. Знання базових правил першої домедичної допомоги теж може відіграти важливу роль у збереженні життя та здоров’я постраждалого, нагадують у МОЗ.
Після виклику «швидкої» варто:
— заспокоїти постраждалого та пояснити, що допомога буде надана;
— дотримуватись вказівок диспетчера швидкої допомоги;
— надати постраждалому максимально зручного для нього положення (рекомендовано — підвищене на 15–30 градусів положення голови);
— забезпечити постійний нагляд до приїзду бригади екстреної медичної допомоги;
— при погіршенні стану постраждалого повторно викликати «швидку»;
— за можливості зібрати в нього максимальну кількість інформації (наприклад, стосовно точного часу погіршення стану, можливих обставин, які з цим пов’язані, наявних захворювань) й передати її працівникам бригади екстреної медичної допомоги або диспетчеру прийому виклику.
При цьому необхідно пам’ятати, що:
- постраждалому не можна давати їсти та пити;
- навіть якщо до приїзду «швидкої» в нього зникли наявні ознаки інсульту — жодним чином не можна відміняти виклик.
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