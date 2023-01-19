Якщо топите свою грубку дровами чи вугіллям, є небезпека щось пропалити жаринками. Найчастіше страждає покриття для підлоги, наприклад, лінолеум. Що можна зробити в такому випадку?

Єдиний спосіб урятувати покриття — встановити латку. Для цього знадобляться шматок такого самого лінолеуму, клей і холодне зварювання для цього матеріалу типу А. Дуже важливо підібрати малюнок, що збігається з місцем ушкодження, і відрізати від шматка латку, яка перевищуватиме замінну частину на 2—3 сантиметри з кожного боку. Після цього латку треба прикласти на місце ушкодження, точно поєднавши малюнок, і зафіксувати скотчем.

Гострим ножем потрібно прорізати крізь неї місце, що замінюється, і зняти шматок старого лінолеуму. Потім добре зачистити підлогу від старого клею, щоб латці нічого не заважало. Далі вклеюємо її та чекаємо висихання. Потім слід обов’язково проклеїти шов холодним зварюванням для лінолеуму, яке є розчинником ПВХ. Після його використання шов сплавиться і стане єдиним зі старим лінолеумом. Якщо цього не зробити, то через деякий час стики латки обов’язково почнуть чіплятися та розходитися.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.