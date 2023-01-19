1. Хурма багата на калій, кальцій, магній, фосфор, залізо та інші корисні речовини, необхідні для нормальної та здорової роботи всіх систем організму.

2. Містить удвічі більше харчових волокон та корисних мікроелементів, ніж яблука. Тому хурма — чудовий засіб для налагодження роботи кишківника. Завдяки пектину вона є дієтичним продуктом, який рекомендують при розладі травлення.

3. У хурмі міститься багато антиоксидантів, які продовжують молодість шкіри, захищаючи від передчасного утворення зморшок.

4. Є вітаміни А, С та P, які відповідають за еластичність і пружність шкіри, зменшують крихкість судин, підвищують опірність організму та зміцнюють імунітет. Також вважають, що саме вітамін А захищає від раку.

5. Завдяки великому вмісту глюкози та фруктози, хурма живить серцевий м’яз, підтримуючи здоров’я серцево-судинної системи. При цьому не підвищує рівень глюкози у крові. Хоча при діабеті зловживати хурмою не варто (допустима норма — не більше однієї на день, за відсутності протипоказань).

6. Хурма знижує ймовірність утворення каменів у нирках завдяки високому вмісту магнію.

7. Вона ще є й відмінним тонізуючим засобом, швидко знімає втому, заспокоює нервову систему та підвищує працездатність.

8. Допоможе при застуді та кашлі. Сік одного стиглого плоду змішати з 4 ст.л. теплої води та полоскати горло.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.