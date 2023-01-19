Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, інформують у відомстві і роз’яснюють, що для цього треба зробити.

Зайти на вебпортал (https://portal.pfu.gov.ua/) електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії». Ознайомитись з інформацією на екрані, перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого виконати такі кроки:

КРОК 1: у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі оберіть «Продовжити» та вид пенсії, наприклад, «Пенсія за віком».

КРОК 2: заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних.

КРОК 3: прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цього на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій — заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ».

Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб.