Ситний, смачний, може замінити й другу страву!

500 г курячої печінки

1 велика морквина

1 велика цибулина

3 солені огірки

3 великі яйця

2 зубчики часнику

свіжий кріп

майонез

сіль

чорний мелений

перець

олія

Печінку нарізати довгими шматочками. Обсмажити в невеликій кількості олії (для більш дієтичного варіанта — відварити в підсоленій воді) близько 10 хв., посолити та поперчити, зняти з вогню, викласти на паперовий рушник. Цибулю нарізати чвертькільцями, моркву крупно натерти. На невеликій кількості олії обсмажити до рум’яності цибулю. Додати моркву, смажити до м’якості. Зняти з вогню, дати охолонути.

Одне яйце вбити в мисочку, посолити, поперчити, збити. Сковорідку трохи змастити олією. Підсмажити тонкий млинець до золотавості. Так само — ще два, повинно вийти 3 млинці. Згорнути відразу 3 млинці рулетиком і нарізати соломкою. Огірки нарізати соломкою. Часник і кріп дрібно нарізати. З’єднати в мисці млинці, печінку, овочі, зелень і часник, засмачити майонезом. За необхідності посолити та поперчити.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.