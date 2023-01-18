Ситний, смачний, може замінити й другу страву!
- 500 г курячої печінки
- 1 велика морквина
- 1 велика цибулина
- 3 солені огірки
- 3 великі яйця
- 2 зубчики часнику
- свіжий кріп
- майонез
- сіль
- чорний мелений
- перець
- олія
Печінку нарізати довгими шматочками. Обсмажити в невеликій кількості олії (для більш дієтичного варіанта — відварити в підсоленій воді) близько 10 хв., посолити та поперчити, зняти з вогню, викласти на паперовий рушник. Цибулю нарізати чвертькільцями, моркву крупно натерти. На невеликій кількості олії обсмажити до рум’яності цибулю. Додати моркву, смажити до м’якості. Зняти з вогню, дати охолонути.
Одне яйце вбити в мисочку, посолити, поперчити, збити. Сковорідку трохи змастити олією. Підсмажити тонкий млинець до золотавості. Так само — ще два, повинно вийти 3 млинці. Згорнути відразу 3 млинці рулетиком і нарізати соломкою. Огірки нарізати соломкою. Часник і кріп дрібно нарізати. З’єднати в мисці млинці, печінку, овочі, зелень і часник, засмачити майонезом. За необхідності посолити та поперчити.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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