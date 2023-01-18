Ворог, на жаль, продовжує руйнувати наші будинки. Якщо житло після обстрілів можна відновити, українці беруться за ремонт. Хочемо порадити, що, наприклад, треба робити в разі, коли штукатурка «набухла» або вкрилася тріщинами. Такі проблеми можуть виникнути і внаслідок багатьох інших причин: неякісні матеріали, порушення технології нанесення чи сушіння тощо. Єдиний надійний спосіб виправити пошкодження — це знімати старе покриття і штукатурити заново. Зазвичай видаляють «ненадійну» частину плюс 30—40 см у радіусі довкола.

Отже, якщо вирішили самостійно зняти стару штукатурку, спочатку треба визначити її площу. Краще окреслити просто на стіні. Для самого зняття знадобляться: перфоратор, зубило з молотком, шпатель і засоби захисту від пилу для очей і дихання.

1 КРОК. Необхідно рясно змочити штукатурку в ділянці для зняття. Це допоможе зменшити кількість пилу та розм’якшити покриття.

2 КРОК. Знімайте великі шматки, які слабко тримаються, за допомогою зубила або перфоратора. Найкраще спочатку зробити «зарубки» по контуру видалення, і після знімати в напрямку центру. Тоді у вас вийдуть акуратні краї.

3 КРОК. Повторне зволоження та зняття залишків за допомогою шпателя. Після зачистки від залишків штукатурки дайте поверхні висохнути й нанесіть шар ґрунтовки. Після цього поверхня стіни готова до нової штукатурки.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.