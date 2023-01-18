Ностальгія — складний емоційний стан, що може об’єднувати почуття втрати й піднесення, надії та водночас тривоги з приводу свого теперішнього чи майбутнього. І хоча вперше це поняття з’явилося як дефініція стану глибокої туги людини за батьківщиною, сьогодні ми точно знаємо: приводів для ностальгії значно більше, запевняють у Психологічній підтримці.

Щасливі спогади з дитинства, університетські роки, перші стосунки, Різдво в Україні за місяць перед повномасштабним вторгненням тощо — всі ці фрагменти з минулого вриваються в наше життя, часто без запрошення. І провокують сильні емоції, адже охоплює враження, що так добре, як тоді, вже ніколи не буде.

То чому ж ностальгія часто така приваблива для нас, і чи можуть образи з минулого зашкодити нашому теперішньому? Для вас ми зібрали кілька порад, як цього не допустити.

БУДЬТЕ РЕАЛІСТОМ

Згадуючи минуле, люди схильні ідеалізувати. Хороші, радісні події з плином часу здаються нам ще більш щасливими, а негативні аспекти наша пам’ять ніби витісняє. Так ми у власних спогадах «змінюємо реальність». Те саме стосується і людей з минулого. Будьте обережні. Насправді це така собі когнітивна пастка, через яку створений вашою уявою та пам’яттю ідеал з минулого стає недосяжним.

ДОСЛІДЖУЙТЕ ВЛАСНІ ЕМОЦІЇ

Ностальгія часто є показником того, що в теперішньому житті людині чогось бракує. Наприклад, відчуття легкості та безтурботності, як у студентські роки. Тобто бракує не обставин з минулого, а власного емоційного стану в тих обставинах. Його якраз можна відновити. Це зробити значно простіше, ніж повернутися, приміром, на навчання. Головне — зрозуміти: в чому справжня причина вашої ностальгії?

ШУКАЙТЕ НОВІ ВРАЖЕННЯ

Одна з причин для ностальгії — це відсутність нових вражень і знакових подій у житті. Тому мозок повертає нас у минуле знову й знову в пошуках приємних емоцій. Однак довго це тривати не може, і ресурс швидко буде вичерпано. Тож надійний спосіб у цьому випадку — соціальна активність і нові контакти.

Не ностальгуйте! Живіть сьогоднішнім!