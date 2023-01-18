У 2023 році вийти на пенсію можна буде в 60 років за наявності не менше 30 років страхового стажу. Адже мінімальний необхідний для виходу на пенсію стаж збільшився ще на рік.

Заяву про призначення пенсії потрібно подати не пізніше трьох місяців з дня досягнення 60 років, аби пенсію призначили з дня, що настає за днем досягнення 60 років. Інакше її призначать із дня звернення. Подати заяву можна в будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або ж дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг ПФУ.