Новорічний ранок… Ми з братом біжимо під ялинку за подарунками, а мама приносить із холодильника цю шоколадну ковбаску. Це моє безтурботне дитинство. Так просто та смачно! Шоколадна ковбаска без випічки.

500 г пісочного печива

100 г горіхів

3—4 столові ложки какао-порошку

180 г вершкового масла

3—6 столових ложок цукру (за смаком)

150 г молока

цукрова пудра та крохмаль

Я зазвичай купую печиво «Пряжене молоко». Поламати на шматочки: частину — на великі, частину — на дрібні. Горіхи підсушити на сковороді (волоські, арахіс, мигдаль тощо), подрібнити на крихту. Додати до печива. У каструльці з’єднати какао, масло, цукор. Влити молоко.

Поставити на слабкий вогонь, тримати на плиті до повного розчинення масла та помішувати до однорідності. Зняти масу з вогню, одразу вилити до печива з горіхами, перемішати ложкою. Розділити на 2 частини. Викласти в невеличкі пакетики. Руками сформувати ковбаски, прокачати по столу, щоб були рівними. Покласти в холодильник до застигання приблизно на 2—3 год. Дістати з пакетів. Змішати пудру та крохмаль (так пудра не буде танути), присипати ковбаски — вони ще більше стануть схожі на справжні та не прилипатимуть.

Загорнути в пергамент. Перед подачею порційно нарізати.

Лариса ХОМИЧ. м. Київ.