Новорічний ранок… Ми з братом біжимо під ялинку за подарунками, а мама приносить із холодильника цю шоколадну ковбаску. Це моє безтурботне дитинство. Так просто та смачно! Шоколадна ковбаска без випічки.
- 500 г пісочного печива
- 100 г горіхів
- 3—4 столові ложки какао-порошку
- 180 г вершкового масла
- 3—6 столових ложок цукру (за смаком)
- 150 г молока
- цукрова пудра та крохмаль
Я зазвичай купую печиво «Пряжене молоко». Поламати на шматочки: частину — на великі, частину — на дрібні. Горіхи підсушити на сковороді (волоські, арахіс, мигдаль тощо), подрібнити на крихту. Додати до печива. У каструльці з’єднати какао, масло, цукор. Влити молоко.
Поставити на слабкий вогонь, тримати на плиті до повного розчинення масла та помішувати до однорідності. Зняти масу з вогню, одразу вилити до печива з горіхами, перемішати ложкою. Розділити на 2 частини. Викласти в невеличкі пакетики. Руками сформувати ковбаски, прокачати по столу, щоб були рівними. Покласти в холодильник до застигання приблизно на 2—3 год. Дістати з пакетів. Змішати пудру та крохмаль (так пудра не буде танути), присипати ковбаски — вони ще більше стануть схожі на справжні та не прилипатимуть.
Загорнути в пергамент. Перед подачею порційно нарізати.
Лариса ХОМИЧ. м. Київ.
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