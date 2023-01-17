Відомо, що лушпиння картоплі — чудове добриво для смородини. Я ж підживлюю картопляним відваром свої кімнатні рослини. Адже це цінне джерело калію та інших важливих мікроелементів.

Для цього відвар, у якому варилась картопля «в кожушку», зливаю, проціджую, охолоджую та поливаю квіти. Важливо лише, щоб він не містив солі та спецій. Або ж просто протягом 20 хв. проварюю лушпиння у воді.

Часті підживлення не потрібні. Достатньо одного разу на місяць. Мої орхідеї та фіалки вдячні! А теплої пори поливаю таким відваром вуличні квіти — і вони віддячують рясним цвітінням. А дехто робить ще й борошно: лушпиння висушує в духовці та розмелює у кавомолці. На вазон достатньо ч.л. такого борошна. Землю після цього розпушують і поливають.