Корисна брюссельська капуста, запечена під ніжним сиром. Смачна страва, яку можна подавати самостійно або як гарнір.
- 500 г брюссельської капусти
- 100 г адигейського сиру
- 200 г сметани
- 4—5 столових ложок панірувальних сухарів
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
- шматочок лимона
- шматочок вершкового масла
Капусту викласти в киплячу підсолену воду. Додати шматочок лимона — він усуне специфічний аромат. Варити 10 хв. Форму для запікання щедро змастити маслом. Присипати половиною сухарів. Викласти в один шар трохи охолоджену капусту (великі качанчики розрізати навпіл). Поперчити за смаком. Сир середньо натерти, змішати зі сметаною (густу розвести трохи водою). Викласти сирну масу на капусту. Притрусити сухарями. Поставити в розігріту до 210 градусів духовку. Запікати 10—15 хв. Сир має розплавитися, а сухарі підрум’янитися.
Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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