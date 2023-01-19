Корисна брюссельська капуста, запечена під ніжним сиром. Смачна страва, яку можна подавати самостійно або як гарнір.

500 г брюссельської капусти

100 г адигейського сиру

200 г сметани

4—5 столових ложок панірувальних сухарів

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

шматочок лимона

шматочок вершкового масла

Капусту викласти в киплячу підсолену воду. Додати шматочок лимона — він усуне специфічний аромат. Варити 10 хв. Форму для запікання щедро змастити маслом. Присипати половиною сухарів. Викласти в один шар трохи охолоджену капусту (великі качанчики розрізати навпіл). Поперчити за смаком. Сир середньо натерти, змішати зі сметаною (густу розвести трохи водою). Викласти сирну масу на капусту. Притрусити сухарями. Поставити в розігріту до 210 градусів духовку. Запікати 10—15 хв. Сир має розплавитися, а сухарі підрум’янитися.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.