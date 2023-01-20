Звісно, таку допомогу виплачують і в умовах війни, запевняють у Мінсоцполітики.

Догляд може бути встановлений за:

особами, що мають інвалідність І групи;

людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, та які не можуть самостійно себе обслуговувати;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, які є хворими на тяжкі захворювання.

Претендувати на компенсацію по догляду від держави можуть повнолітні дієздатні члени сім’ї за таких умов:

якщо проживають разом із особою, котра потребує догляду, та мають спільний побут;

здійснюють догляд на непрофесійній основі без ведення підприємницької діяльності;

мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року — до 2589 грн).

Подати документи для призначення компенсації можна особисто або поштою на адресу:

центрів надання адміністративних послуг;

органів соцзахисту населення;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Спільне проживання осіб підтверджується пропискою або обстеженням спеціальними службами.

Рішення про призначення компенсації приймається протягом 10 днів із дня подання заявки.