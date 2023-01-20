Звісно, таку допомогу виплачують і в умовах війни, запевняють у Мінсоцполітики.
Догляд може бути встановлений за:
- особами, що мають інвалідність І групи;
- людьми похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, та які не можуть самостійно себе обслуговувати;
- дітьми з інвалідністю;
- дітьми, які є хворими на тяжкі захворювання.
Претендувати на компенсацію по догляду від держави можуть повнолітні дієздатні члени сім’ї за таких умов:
якщо проживають разом із особою, котра потребує догляду, та мають спільний побут;
здійснюють догляд на непрофесійній основі без ведення підприємницької діяльності;
мають середньомісячний дохід, менший за прожитковий мінімум (з 2023 року — до 2589 грн).
Подати документи для призначення компенсації можна особисто або поштою на адресу:
- центрів надання адміністративних послуг;
- органів соцзахисту населення;
- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Спільне проживання осіб підтверджується пропискою або обстеженням спеціальними службами.
Рішення про призначення компенсації приймається протягом 10 днів із дня подання заявки.
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