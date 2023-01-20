Іще кілька тисячоліть тому люди зуби чистили сумішшю розтертих сухих трав і солі. Ми ж із вами маємо для цього зубну пасту, яку треба вміти обирати — здоров’я та білизна зубів того варті! Тож звертаймо увагу на відповідні характеристики — і вчимося визначати, яка саме паста й коли для наших зубів найкорисніша.
- Гігієнічні пасти, призначення яких — очистити зуби від залишків їжі та нальоту й освіжити подих, підійдуть на щодень для здорових зубів.
- Лікувально-профілактичні комплексної дії — для лікування і профілактики захворювань порожнини рота: карієсу, пародонтозу, гінгівіту; створюють знезаражувальний і протизапальний ефект.
- Пасти із фтором, кальцієм, оксидом цинку — помічні при карієсі.
- Утворенню зубного каменю стане на заваді паста з пірофосфатом, папаїном, абразивними частками, але таку слід чергувати з іншими. Для гіперчутливих зубів, що реагують на гаряче й холодне, існує десенсибілізуюча зубна паста: зменшить реакцію на температурні подразники, зміцнить емаль, іще й запобігатиме карієсу.
- Від неприємного запаху з рота допоможе паста з тривалим дезодоруючим ефектом.
- Аби зуби побілішали, потрібна відбілююча, з активними речовинами, що захищають і відновлюють тверді тканини зубів, та абразивними компонентами для видалення зубного нальоту, але користуватися такою можна лише до 3 тижнів, бо ризикуєте пошкодити зубну емаль.
- При пародонтозі застосовують протизапальні пасти з рослинними добавками, що зменшують кровоточивість ясен і позитивно впливають на стан пародонту та слизової, а також компонентами, які сприяють регенерації тканин.
- Пасти з біологічно активними добавками, вітамінами й ферментами показані при гінгівіті та хворобах слизової.
- При стоматитах, кандидозі, інших стоматологічних захворюваннях лікар може призначити курс спеціальних лікувальних паст із активними речовинами, зокрема, після хірургічного втручання.
- Та хоч би якою пастою скористалися, стоматологи радять періодично міняти її, щоб уникнути звикання, а також обирати різні вранці й увечері. І не забуваймо, що зубна паста теж має термін придатності!
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