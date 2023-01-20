Іще кілька тисячоліть тому люди зуби чистили сумішшю розтертих сухих трав і солі. Ми ж із вами маємо для цього зубну пасту, яку треба вміти обирати — здоров’я та білизна зубів того варті! Тож звертаймо увагу на відповідні характеристики — і вчимося визначати, яка саме паста й коли для наших зубів найкорисніша.

Гігієнічні пасти, призначення яких — очистити зуби від залишків їжі та нальоту й освіжити подих, підійдуть на щодень для здорових зубів.

Лікувально-профілактичні комплексної дії — для лікування і профілактики захворювань порожнини рота: карієсу, пародонтозу, гінгівіту; створюють знезаражувальний і протизапальний ефект.

Пасти із фтором, кальцієм, оксидом цинку — помічні при карієсі.

Утворенню зубного каменю стане на заваді паста з пірофосфатом, папаїном, абразивними частками, але таку слід чергувати з іншими. Для гіперчутливих зубів, що реагують на гаряче й холодне, існує десенсибілізуюча зубна паста: зменшить реакцію на температурні подразники, зміцнить емаль, іще й запобігатиме карієсу.

Від неприємного запаху з рота допоможе паста з тривалим дезодоруючим ефектом.

Аби зуби побілішали, потрібна відбілююча, з активними речовинами, що захищають і відновлюють тверді тканини зубів, та абразивними компонентами для видалення зубного нальоту, але користуватися такою можна лише до 3 тижнів, бо ризикуєте пошкодити зубну емаль.

При пародонтозі застосовують протизапальні пасти з рослинними добавками, що зменшують кровоточивість ясен і позитивно впливають на стан пародонту та слизової, а також компонентами, які сприяють регенерації тканин.

Пасти з біологічно активними добавками, вітамінами й ферментами показані при гінгівіті та хворобах слизової.

При стоматитах, кандидозі, інших стоматологічних захворюваннях лікар може призначити курс спеціальних лікувальних паст із активними речовинами, зокрема, після хірургічного втручання.

Та хоч би якою пастою скористалися, стоматологи радять періодично міняти її, щоб уникнути звикання, а також обирати різні вранці й увечері. І не забуваймо, що зубна паста теж має термін придатності!