Яблука у сховищі можуть гнити через порушення умов зберігання. Але причина може виникнути ще й під час росту. Наприклад, якщо дерева були уражені хворобами.

Однією з найпоширеніших є парша. Тож закладати на зберігання потрібно лише яблука зі здорових дерев. Погано зберігатимуться яблука, які в сезон перегодували азотними добривами. Велике значення має також своєчасне збирання врожаю — це теж впливає на лежкість. Так, перестиглі плоди зберігатимуться погано. Недостиглі — програють у смаку. Плоди з ознаками хвороб і механічних пошкоджень на зберігання не закладають. Навіть збирати врожай потрібно дуже обережно, не стираючи восковий наліт та залишаючи плодоніжку.

При зберіганні важливо дотримуватись температурного режиму та вологості. У підвалі температура зберігання має бути близько плюс 1—0 градусів. Вологість — 80— 90 відсотків. Подбайте також про хорошу вентиляцію. Важливо, щоб перед закладанням урожаю сховище і тара були продезінфіковані. Швидко загнивають яблука, які зберігають поруч із картоплею. Від такого сусідства вони ще й набираються неприємного смаку. Взимку яблука регулярно оглядають. Такі, що містять ознаки загнивання, негайно видаляють. Ну й, звісно, закладають на зберігання лише зимові сорти.

Катерина ОКУНЬ.