1. Зробіть запас питної води і дізнайтесь адреси найближчіх бюветів.

2. Купуйте продукти харчування, які найменше втрачають якість без холодильника (сирокопчені ковбаси, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо).

3. Підготуйте запас продуктів харчування, які не потребують особливих умов зберігання.

4. Готуйте страви невеликими порціями, щоб не зберігати їх тривалий час.

5. Придбайте пакети з холодоелементами.

6. Робіть запас гарячих напоїв у термосах.

7. У періоди, коли виключають світло, намагайтеся якнайменше вікривати холодильник. Також можна зберігати продукти на балконі.