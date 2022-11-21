1. Зробіть запас питної води і дізнайтесь адреси найближчіх бюветів.
2. Купуйте продукти харчування, які найменше втрачають якість без холодильника (сирокопчені ковбаси, молоко тривалого зберігання в тетрапаках тощо).
3. Підготуйте запас продуктів харчування, які не потребують особливих умов зберігання.
4. Готуйте страви невеликими порціями, щоб не зберігати їх тривалий час.
5. Придбайте пакети з холодоелементами.
6. Робіть запас гарячих напоїв у термосах.
7. У періоди, коли виключають світло, намагайтеся якнайменше вікривати холодильник. Також можна зберігати продукти на балконі.
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