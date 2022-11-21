Я проживаю на першому поверсі п’ятиповерхівки. Розглядаю різні варіанти альтернативного обігріву на зиму. Прошу роз’яснити, чи можу встановити в квартирі «буржуйку»? Чи не суперечить це закону?

Таміла. Черкаська обл.

Суперечить. Установлення «буржуйки» в квартирі — це порушення вимог пожежної безпеки та кримінальний злочин (ст.270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки»), за який передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Таке рішення карається штрафом у розмірі 1000—4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням/позбавленням волі до 3 років.

Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей , май нову шкоду в особливо великому розмірі чи інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

У багатоквартирних будинках вентиляція не розрахована на таку велику кількість чадного газу, яку вироблятиме пічка. Навіть враховуючи, що проживаєте на першому поверсі та можете вивести трубу у вікно, залишиться дуже висока й мовірність отруєння.