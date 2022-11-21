Приготовлений власноруч, він допоможе й кошти заощадити, і запорукою гарного врожаю стане. Якісний ґрунт для розсади складається з основи (ґрунту) та добавок.
ЩО ДОДАЮТЬ:
- перепріле листя;
- перегній;
- мох сфагнум;
- деревну золу;
- яєчну шкаралупу;
- річковий пісок;
- перліт;
- вермікуліт;
- гідрогель;
- керамзит;
- пінопласт.
НЕ МОЖНА БРАТИ ЗЕМЛЮ:
- із грядок, де вирощували картоплю, огірки, помідори, перці та інші овочі, що дуже хворіли;
- біля доріг і підприємств – така земля ряснітиме шкідливими домішками;
- на болотах і підзолистих ділянках, у місцях, де ростуть хвощ, осока та жовтець їдкий, – ґрунт там занадто кислий;
- із-під дубів і верб;
- із колгоспних і фермерських полів – вони перенасичені добривами та пестицидами.
ЯКА ЗГОДИТЬСЯ
1. Дерновий ґрунт має відмінні властивості: поживний, пористий, пружний, не ущільнюється з часом. Знайти його можна на лузі, де ростуть конюшина та злакові трави.
Як заготовити. Наріжте дернину пластами товщиною 10 см і шириною 20 см. Укладіть у сараї штабелями трав’яним шаром один до одного. Полийте теплою водою. Через місяць перелопатьте і складіть у мішки.
2. Листовий ґрунт складається з опалого листя, що перегнило. Він пухкий і легкий, містить багато поживних речовин, які доступні для рослин, багатий на корисну мікрофлору. Така земля може стати заміною перегною.
Як заготовити. Зібрати в мішки ґрунт у саду або парку (далеко від доріг), зрушуючи і відкладаючи убік найвищий шар свіжого листя, що не перегнило. Крім того, можна заготовити його самостійно, але на це піде близько двох років. Одразу після листопаду згребіть листя, покладіть у компостний короб або ящик і полийте розчином сечовини (30 г на 10 л води). Час від часу перелопачуйте.
3. Перегнійний ґрунт. Такий виходить, наприклад, у теплицях, де по периметру грядок у канавки укладають свіжий гній і прикривають землею. За сезон він перегниває і перетворюється на чудовий субстрат.
Як заготовити. Після збирання урожаю в теплиці та дезінфекції ґрунту (протоки грядок розчином Триходерміну або Фітоспорину) витягніть перегній з канавок і складіть на відкритій ділянці. Дайте вивітритися. Складіть у мішки та за можливості дайте промерзнути.
4. Торф’яний ґрунт. Торф у чистому вигляді використовувати не радять: може бути кислим, і поживних речовин у ньому небагато. Однак торф’яний ґрунт вологоємний і повітропроникний.
5. Кротова земля – це ґрунт, який кріт виніс на поверхню. У ньому немає комах, насіння бур’янів і збудників хвороб. Він пухкий і багатий на гумус.
ЗБЕРІГАННЯ
Щоб ґрунт не пересихав, складіть його в поліетиленові пакети, поставте на балкон, у підвал, сарай або під навіс на вулиці. За 2 тижні до використання перенесіть мішки із землею в тепле місце.
ЗНЕЗАРАЗИТИ ПЕРЕД ПОСІВОМ НАСІННЯ
Ґрунт можна:
- прожарити в духовці;
- пролити окропом;
- проморозити;
- пролити розведеним за інструкцією фунгіцидом.
КОРИСНІ ДОБАВКИ
Збагатити ґрунт для розсади можна корисними добавками, які багато господинь відправляють у відро для сміття. Почніть заготовляти їх просто зараз – і до початку сезону розсади зможете відчутно заощадити на добривах.
1. Цибулиння та часникове лушпиння сушіть на батареї. Зберігайте у старих наволочках або паперових пакетах.
2. Яєчну шкаралупу промийте з милом, просушіть (можна в духовці за температури 50 градусів), подрібніть у кавомолці та тримайте в закритих скляних або бляшаних ємностях.
3. Висушені бананові шкірочки подрібніть у блендері або кавомолці. Зберігайте порошок у жерстяних або скляних банках.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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