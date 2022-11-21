Приготовлений власноруч, він допоможе й кошти заощадити, і запорукою гарного врожаю стане. Якісний ґрунт для розсади складається з основи (ґрунту) та добавок.

ЩО ДОДАЮТЬ:

перепріле листя;

перегній;

мох сфагнум;

деревну золу;

яєчну шкаралупу;

річковий пісок;

перліт;

вермікуліт;

гідрогель;

керамзит;

пінопласт.

НЕ МОЖНА БРАТИ ЗЕМЛЮ:

із грядок, де вирощували картоплю, огірки, помідори, перці та інші овочі, що дуже хворіли;

біля доріг і підприємств – така земля ряснітиме шкідливими домішками;

на болотах і підзолистих ділянках, у місцях, де ростуть хвощ, осока та жовтець їдкий, – ґрунт там занадто кислий;

із-під дубів і верб;

із колгоспних і фермерських полів – вони перенасичені добривами та пестицидами.

ЯКА ЗГОДИТЬСЯ

1. Дерновий ґрунт має відмінні властивості: поживний, пористий, пружний, не ущільнюється з часом. Знайти його можна на лузі, де ростуть конюшина та злакові трави.

Як заготовити. Наріжте дернину пластами товщиною 10 см і шириною 20 см. Укладіть у сараї штабелями трав’яним шаром один до одного. Полийте теплою водою. Через місяць перелопатьте і складіть у мішки.

2. Листовий ґрунт складається з опалого листя, що перегнило. Він пухкий і легкий, містить багато поживних речовин, які доступні для рослин, багатий на корисну мікрофлору. Така земля може стати заміною перегною.

Як заготовити. Зібрати в мішки ґрунт у саду або парку (далеко від доріг), зрушуючи і відкладаючи убік найвищий шар свіжого листя, що не перегнило. Крім того, можна заготовити його самостійно, але на це піде близько двох років. Одразу після листопаду згребіть листя, покладіть у компостний короб або ящик і полийте розчином сечовини (30 г на 10 л води). Час від часу перелопачуйте.

3. Перегнійний ґрунт. Такий виходить, наприклад, у теплицях, де по периметру грядок у канавки укладають свіжий гній і прикривають землею. За сезон він перегниває і перетворюється на чудовий субстрат.

Як заготовити. Після збирання урожаю в теплиці та дезінфекції ґрунту (протоки грядок розчином Триходерміну або Фітоспорину) витягніть перегній з канавок і складіть на відкритій ділянці. Дайте вивітритися. Складіть у мішки та за можливості дайте промерзнути.

4. Торф’яний ґрунт. Торф у чистому вигляді використовувати не радять: може бути кислим, і поживних речовин у ньому небагато. Однак торф’яний ґрунт вологоємний і повітропроникний.

5. Кротова земля – це ґрунт, який кріт виніс на поверхню. У ньому немає комах, насіння бур’янів і збудників хвороб. Він пухкий і багатий на гумус.

ЗБЕРІГАННЯ

Щоб ґрунт не пересихав, складіть його в поліетиленові пакети, поставте на балкон, у підвал, сарай або під навіс на вулиці. За 2 тижні до використання перенесіть мішки із землею в тепле місце.

ЗНЕЗАРАЗИТИ ПЕРЕД ПОСІВОМ НАСІННЯ

Ґрунт можна:

прожарити в духовці;

пролити окропом;

проморозити;

пролити розведеним за інструкцією фунгіцидом.

КОРИСНІ ДОБАВКИ

Збагатити ґрунт для розсади можна корисними добавками, які багато господинь відправляють у відро для сміття. Почніть заготовляти їх просто зараз – і до початку сезону розсади зможете відчутно заощадити на добривах.

1. Цибулиння та часникове лушпиння сушіть на батареї. Зберігайте у старих наволочках або паперових пакетах.

2. Яєчну шкаралупу промийте з милом, просушіть (можна в духовці за температури 50 градусів), подрібніть у кавомолці та тримайте в закритих скляних або бляшаних ємностях.

3. Висушені бананові шкірочки подрібніть у блендері або кавомолці. Зберігайте порошок у жерстяних або скляних банках.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.