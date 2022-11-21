У нинішній час відключень електрики дуже зручне рішення для будь-якого родинного свята — торти без випічки. Соковиті, просочені пряники в цьому десерті схожі на шоколадний бісквіт.

700 г жирної сметани (від 30%)

600 г шоколадних пряників

2 середні банани

50 г цукрової пудри

100 г волоських горіхів

Глибокий посуд застелити харчовою плівкою так, щоб краї звисали. Горіхи обсмажити на сухій сковороді до легкого рум’янцю, приємного аромату та хрускоту. Порубати ножем на крихту. В мисці змішати сметану та цукрову пудру (краще використовувати саме пудру, бо навіть при тривалому збиванні в холодній сметані не всі кристали цукру можуть розчинитися). Сметана має бути обов’язково жирною. Маложирний продукт не зіб’ється, а залишиться рідким «кефіром» (цукор зробить крем ще рідкішим). А жирний збивається на легкий і доволі стабільний крем. Збити сметану з пудрою міксером на найвищій швидкості близько 7 хв., доки вона збільшиться в об’ємі. Ще один орієнтир готовності сметанного крему: від віночка залишатимуться чіткі розводи. Банани нарізати тонкими кружальцями. Пряники — тоненькими шматочками, щоб добре просочилися. Крихту, що залишилася, відкласти в окрему миску (знадобиться для оздоблення). Шматочки пряників занурити в сметанний крем, викласти у форму одним шаром. Зверху — банани. Притрусити горішками.

Таким чином зібрати весь торт, чергуючи шари пряників у сметані, бананів і горіхів (трохи горішків залишити для оздоблення). Зверху розподілити залишки сметанного крему та розрівняти. Прикрити харчовою плівкою та залишити заготовку за кімнатної температури приблизно на 1 год.

Після цього перенести десерт у холодильник, дати настоятися та просочитися ще як мінімум 5—6 год. За цей час пряники вберуть вологу та стануть м’якими. Розгорнути краї плівки. Накрити форму пласкою тарілкою та перевернути конструкцію, щоб торт опинився на тарілці. Зняти форму, обережно забрати плівку. Оздобити торт перетертою крихтою та горішками. У готовому вигляді виходить приблизно 1,8 кг торта.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.