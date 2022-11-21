Останнім часом зросла кількість людей, які застрягають у ліфтах. Передусім це зумовлено віяловими відключеннями світла, які часто не відповідають графікам, а також раптовими аварійними зупинками підіймачів внаслідок атак ворога. Тож як поводитися, якщо ліфт зупинився, радить Мінреінтеграції.