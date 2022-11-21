Події сьогодення виснажують багатьох із нас. У своїй практиці психологи дуже часто зіштовхуються із ситуаціями, коли люди буквально не знають, де брати сили, щоб рухатися далі. Один із найдоступніших кожному способів самодопомоги — перегляд фільмів, вважає психолог Юлія ВОРМАН.

ЯК САМЕ КІНО ДОПОМАГАЄ БОРОТИСЯ З ПРИГНІЧЕНИМ СТАНОМ?

Під час перегляду будь-якого аудіовізуального ряду відбувається:

Перемикання уваги. Перегляд фільмів сприяє відволіканню (хоча б частковому) від думок про війну. Глядач поринає у фантазійний світ і зосереджується на подіях фільму.

Зміна настрою. Кіно неабияк впливає на емоційний стан глядача. Тож, підбираючи фільми для перегляду з метою самопідтримки, пам’ятайте про це. Наприклад, перегляд комедій активізує ендорфіни (гормони щастя). Також ендорфіни підвищують імунітет, що безперечно допомагає організму боротися з наслідками стресу.

У випадку ототожнення себе з якимось героєм фільму може виникнути переосмислення певних аспектів свого життя, з’являється віра в себе, майбутнє, перемогу тощо. Ситуації, в які потрапляють персонажі, та способи їхнього реагування, розв’язання проблем можуть допомогти вам проаналізувати власну поведінку та скорегувати її в разі необхідності.

ЯКИМ ЖАНРАМ ВІДДАТИ ПЕРЕВАГУ?

Насправді все залежить від ваших вподобань. Якщо ви ніколи не любили дивитися комедії або детективи, то нав’язувати собі їх не потрібно. Головне, на що потрібно звернути увагу: фільм має вселяти віру у краще, в неминучу перемогу добра, дарувати сили, надію, наснагу, бажання жити та рухатися далі, нові знання.