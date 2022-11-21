За законом, мама й тато зобов’язані прописати дитину протягом 3 місяців з дня народження, роз’яснюють у Мінреінтеграції.

Місцем проживання дитини до 10 років є місце реєстрації її батьків (усиновлювачів чи опікуна). Тож прописати її можна лише за адресою батька або матері. При цьому згода власника чи інших осіб, які проживають у такому житлі, не потрібна.

Однак, якщо батьки зареєстровані на тимчасово окупованій території Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прописати новонароджену дитину разом із ними не вдасться. Натомість батьки можуть задекларувати своє нове місце проживання без зняття з реєстрації попереднього. І вже після цього прописати дитину.