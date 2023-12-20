Навіть одна гнила картоплина здатна завдати суттєвих втрат зимовим запасам. Тож періодично врожай потрібно перебирати.

Гниття картоплі спричиняють різні фактори. Найчастіше так буває, якщо врожай збирають у дощову погоду, а потім закладають на зберігання недосушеним. Також гниють бульби, уражені різноманітними хворобами, ознаки яких тривалий час можуть бути непомітні.

Тому взимку важливо вчасно виявляти та видаляти такі бульби. Потрібно обов’язково забезпечити в погребі вентиляцію. Адже застій повітря сприяє розвитку хвороб. Небезпечною є і підвищена вологість. Якщо на стелі чи стінах сховища осідають краплі води, спробуйте поставити там відро з негашеним вапном. Це дещо зменшить вологість.

У процесі перебирання бульби можна пересипати попелом, товченою крейдою, лушпинням цибулі, хвоєю. Якщо картоплю трішки розбавити буряками, то вони не дадуть їй проростати та вберуть зайву вологу. Небажано зберігати картоплю в щільних мішках, бо це перешкоджає доступу повітря. Краще — в ящиках або на піддонах насипом висотою не більше 1 м. Температура повітря у погребі має бути в межах 2—4 градусів, оптимальна вологість — близько 80 відсотків.