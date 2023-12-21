Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо це місце невідоме, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини. Такі новели містить Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» від 08.11.2023 №3450-IX.

Ним внесено зміни в ЦК та, зокрема, передбачено, що в період дії воєнного стану в Україні перебіг позовної давності, визначений цим кодексом, зупиняється на строк дії такого стану (п.19 розд. «Прикінцеві та перехідні положення»).

Також на час воєнного стану та протягом двох років із дня його припинення або скасування у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше, ніж через один місяць або з дня, з якого її оголошено померлою, строки, встановлені статтями 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1276, 1277, 1283, 1298 ЦК, обчислюються з дня державної реєстрації смерті особи. При цьому часом відкриття спадщини вважається день смерті спадкодавця або день, з якого спадкодавця оголошено померлим, незалежно від часу державної реєстрації смерті.

Ці положення застосовують також до спадщини, яка відкрилася після введення воєнного стану, але до набрання чинності Законом №3450-IX, а також до спадщини, яка відкрилася до введення воєнного стану, строк для прийняття якої не сплив до його введення, за умови, що свідоцтво про право на спадщину не було видано жодному зі спадкоємців (п.20 розд. «Прикінцеві та перехідні положення»).

Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, то під час воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування заяви щодо спадщини подають нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначають відповідно до Закону «Про міжнародне приватне право» (ст.1221). Цей Закон набирає чинності з 30 січня 2024 року.

Одночасно з ним набере чинності й Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку відкриття та оформлення спадщини» від 08.11.2023 №3449-IX. Він, зокрема, встановлює, що нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, крім заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом.